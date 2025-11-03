Экс-лидер Шахтера привлек внимание главного скаута Ливерпуля

«Ливерпуль» проявляет интерес к подписанию бывшего лидера «Шахтера», а ныне футболиста «Фулхэма» Кевина.

Сообщается, что на недавнем матче АПЛ, в котором «Фулхэм» играл против «Вулверхэмптона» (3:0), присутствовал главный скаут «красных» Барри Хантер. Он решил посетить поединок специально, чтобы просмотреть в деле Кевина.

С тех пор, как бразилец перебрался на Туманный Альбион, команда скаутов «Ливерпуля» была впечатлена дриблингом и умением продвигать мяч вперед, которые демонстрирует Кевин. Кроме того, «красным» нравится универсальность бразильца, способного сыграть не только на левом, но и на правом фланге атаки.

В матче против «Вулверхэмптона» Кевин блестяще проявил себя, отличившись 6 успешными обводками из 10, 7 забегами с мячом и 4 касаниями мяча в штрафной соперника.

Напомним, в летнее трансферное окно Кевин перешел из «Шахтера» в «Фулхэм» за 40 миллионов евро.