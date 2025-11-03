Экс-лидер Шахтера привлек внимание главного скаута Ливерпуля
Кевин находится в фокусе внимания действующего чемпиона Англии
«Ливерпуль» проявляет интерес к подписанию бывшего лидера «Шахтера», а ныне футболиста «Фулхэма» Кевина.
Сообщается, что на недавнем матче АПЛ, в котором «Фулхэм» играл против «Вулверхэмптона» (3:0), присутствовал главный скаут «красных» Барри Хантер. Он решил посетить поединок специально, чтобы просмотреть в деле Кевина.
С тех пор, как бразилец перебрался на Туманный Альбион, команда скаутов «Ливерпуля» была впечатлена дриблингом и умением продвигать мяч вперед, которые демонстрирует Кевин. Кроме того, «красным» нравится универсальность бразильца, способного сыграть не только на левом, но и на правом фланге атаки.
В матче против «Вулверхэмптона» Кевин блестяще проявил себя, отличившись 6 успешными обводками из 10, 7 забегами с мячом и 4 касаниями мяча в штрафной соперника.
Напомним, в летнее трансферное окно Кевин перешел из «Шахтера» в «Фулхэм» за 40 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад
Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою