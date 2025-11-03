Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-лидер Шахтера привлек внимание главного скаута Ливерпуля
Англия
03 ноября 2025, 14:16 |
1508
0

Экс-лидер Шахтера привлек внимание главного скаута Ливерпуля

Кевин находится в фокусе внимания действующего чемпиона Англии

03 ноября 2025, 14:16 |
1508
0
Экс-лидер Шахтера привлек внимание главного скаута Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

«Ливерпуль» проявляет интерес к подписанию бывшего лидера «Шахтера», а ныне футболиста «Фулхэма» Кевина.

Сообщается, что на недавнем матче АПЛ, в котором «Фулхэм» играл против «Вулверхэмптона» (3:0), присутствовал главный скаут «красных» Барри Хантер. Он решил посетить поединок специально, чтобы просмотреть в деле Кевина.

С тех пор, как бразилец перебрался на Туманный Альбион, команда скаутов «Ливерпуля» была впечатлена дриблингом и умением продвигать мяч вперед, которые демонстрирует Кевин. Кроме того, «красным» нравится универсальность бразильца, способного сыграть не только на левом, но и на правом фланге атаки.

В матче против «Вулверхэмптона» Кевин блестяще проявил себя, отличившись 6 успешными обводками из 10, 7 забегами с мячом и 4 касаниями мяча в штрафной соперника.

Напомним, в летнее трансферное окно Кевин перешел из «Шахтера» в «Фулхэм» за 40 миллионов евро.

По теме:
Экс-вратарь Динамо: «Попов подхватил синдром Ямаля»
Леоненко раскритиковал игрока Шахтера после игры с Динамо: «Чем он думал?»
МИХАЛИК: «Это уже было похоже на старое доброе Классико»
Кевин (Лопес де Маседо) Фулхэм Шахтер Донецк трансферы АПЛ Ливерпуль
Алексей Сливченко Источник: Football Insider
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 479
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03 ноября 2025, 08:44 12
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі

Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою

Бондарь прокомментировал конфликт с Ярмоленко во время Классического
Футбол | 03.11.2025, 14:21
Бондарь прокомментировал конфликт с Ярмоленко во время Классического
Бондарь прокомментировал конфликт с Ярмоленко во время Классического
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Футбол | 03.11.2025, 10:00
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 62
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 7
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем