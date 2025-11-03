Дулуб выбрал лучшего игрока Динамо в матче против Шахтера

В воскресенье, 3 ноября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 3:1. Известный специалист Олег Дулуб выбрал лучшего игрока в составе «бело-синих» после завершения этого противостояния.

«Виталий Буяльский – 8.0. Он забил гол и проделал огромный объем работы, прекрасно взаимодействовал с Ярмоленко. В начале второго тайма он очень классно пробивал в дальний угол ворот «Шахтера», однако Ризнык сумел потянуть этот удар.

Это именно тот Буяльский, который умеет очень хорошо читать игру, делать тонкие передачи, разгонять атаки и не уступать в борьбе. По-моему, именно он – лучший игрок «Динамо» в этом Классическом», – уверен Дулуб.

После 11 туров подопечные Александра Шовковского занимают второе место, набрав 20 баллов. Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.