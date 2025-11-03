Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Победа над Черноморцем очень важна»

В центральном матче 14-го тура Первой лиги «Буковина» в гостях обыграла «Черноморец» и теперь опережает одесситов на семь очков. Впечатлениями о поединке поделился автор гола и результативной передачи в составе «Буковины» Евгений Подлепенец.

– Евгений, концовка поединка с «Черноморцем» получилась очень эмоциональной. Как это выглядело из скамейки запасных, где ты находился на тот момент?

– Иначе и не могло быть, ведь играли команды, занимавшие первое и второе место, был очень принципиальный матч. Напряжение держалось до последних секунд встречи. Благодарю болельщиков за крутую атмосферу на трибунах – было очень классно и приятно играть.

– Кроме голевой передачи ты также записал в свой актив и забитый мяч в ворота «Черноморца». Расскажи, благодаря чему лично тебе удалось так удачно провести этот матч?

– В первую очередь благодаря всей команде. Все ребята старались, прессинговали, постоянно создавали на соперника давление. Великолепная командная работа гарантировала нам победу. Мой гол как раз стал следствием этого прессинга – защитник «Черноморца» ошибся, и мы этим воспользовались. Мне удалось перехватить мяч, ворваться с ним в штрафную одесситов и поразить дальний угол ворот.

– Насколько важна эта победа над «Черноморцем» в долгосрочной стратегии борьбы за самые высокие места в чемпионате?

– Конечно, это очень важная победа. Это была центральная игра всего первого круга и благодаря победе нам удалось нарастить отрыв от прямых конкурентов. Как я знаю, «Ингулец» потерял очки – за это хочу поблагодарить «Чернигов».

– Впереди «Буковину» ожидает матч против запорожского «Металлурга» – команды, которая тебе очень близка, ведь ты играл в составе «металлургов». Насколько тебе будет особенным это противостояние, которое произойдет уже в ближайшую субботу?

– Да, «Металлург» – это мой первый профессиональный клуб. В Запорожье я начинал заниматься футболом, также я воспитанник футбольной академии «Металлурга». Поэтому всегда приятно встречаться с этой командой, тем более там есть много знакомых мне людей. Буду рад увидеть их снова.

– Следишь за выступлениями запорожской команды сейчас?

– Да, иногда смотрю их матчи. Конечно, не все, но некоторые поединки просматриваю.

– Как можешь оценить нынешний «Металлург»?

– Сложно что-то конкретное сказать, но знаю, что команда приедет в Черновцы с желанием набрать очки, потому что им это очень нужно. Так что нам нельзя расслабляться – надо отдавать все силы на поле и продолжать нашу победную серию.