Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 11:39 | Обновлено 03 ноября 2025, 11:42
552
0
Шахтер объявил имя лучшего игрока в победном матче против Динамо
Бразилец Эгиналду был признан героем встречи
21-летний бразильский нападающий Эгиналду был признан лучшим игроком матча по версии донецкого клуба в победной игре 11-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (3:1).
Футболист в самом начале встречи, а именно на третьей минуте, открыл счет, направив подачу с углового в сетку ворот киевлян.
Всего бразилец провел на футбольном поле 75 минут и внес важный вклад в успех в Класико.
В этом сезоне Эгиналду отыграл девять поединков, в которых отдал одну голевую передачу и забил два мяча.
