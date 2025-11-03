Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер объявил имя лучшего игрока в победном матче против Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 11:39 | Обновлено 03 ноября 2025, 11:42
Бразилец Эгиналду был признан героем встречи

ФК Шахтер. Эгиналду

21-летний бразильский нападающий Эгиналду был признан лучшим игроком матча по версии донецкого клуба в победной игре 11-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (3:1).

Футболист в самом начале встречи, а именно на третьей минуте, открыл счет, направив подачу с углового в сетку ворот киевлян.

Всего бразилец провел на футбольном поле 75 минут и внес важный вклад в успех в Класико.

В этом сезоне Эгиналду отыграл девять поединков, в которых отдал одну голевую передачу и забил два мяча.

По теме:
САБО: «Игроки Шахтера на голову индивидуально сильнее динамовцев»
Александр КУЧЕР: «Все понимали, какой это матч и что стояло на кону»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев лучший игрок Эгиналду
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
