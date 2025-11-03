Шахтер объявил имя лучшего игрока в победном матче против Динамо

21-летний бразильский нападающий Эгиналду был признан лучшим игроком матча по версии донецкого клуба в победной игре 11-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (3:1).

Футболист в самом начале встречи, а именно на третьей минуте, открыл счет, направив подачу с углового в сетку ворот киевлян.

Всего бразилец провел на футбольном поле 75 минут и внес важный вклад в успех в Класико.

В этом сезоне Эгиналду отыграл девять поединков, в которых отдал одну голевую передачу и забил два мяча.