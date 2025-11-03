Александр Зинченко не будет вызван в ряды сборной на решающие матчи

Как стало известно Sport.ua, футболист английского «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александр Зинченко не поможет «главной сборной страны» в решающих матчах отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Франции.

Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым принял решение не вызывать Александра и дать ему возможность долечить травму. Изначально планировалось вызвать Александра и провести обследование уже в рядах сборной Украины, но затем от этой идеи отказались.

Напомним, что Александр Зинченко получил травму паха в конце первого тайма матча Лиги Европы с Порту (2:0), который состоялся 23 октября.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч заявил, что отсутствие Зинченко продлится дольше, чем ожидалось.

Игорь ЛИСЕНКО