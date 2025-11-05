ЗАХОВАЙЛО – о решении в Классическом: «Это атака против футбола»

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло поделился мнениями о скандальном эпизоде в матче «Шахтер» – «Динамо», когда главный арбитр матча Виталий Романов решил не назначать пенальти в эпизоде с Шолой Огундана и Ефимом Коноплей.

«Комитет арбитров подтвердил фол в матче. Если судья, работавший в ВАР, не успел предупредить главного судью о возможном нарушении? Это просто теракт против футбола. Особенно в таком матче», – отметил Вячеслав Заховайло.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.