  ЗАХОВАЙЛО – о решении в Классическом: «Это атака против футбола»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 18:47
ЗАХОВАЙЛО – о решении в Классическом: «Это атака против футбола»

Эксперт – о решении назначать пенальти в матче

ЗАХОВАЙЛО – о решении в Классическом: «Это атака против футбола»
Вячеслав Заховайло

Известный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло поделился мнениями о скандальном эпизоде в матче «Шахтер» – «Динамо», когда главный арбитр матча Виталий Романов решил не назначать пенальти в эпизоде с Шолой Огундана и Ефимом Коноплей.

«Комитет арбитров подтвердил фол в матче. Если судья, работавший в ВАР, не успел предупредить главного судью о возможном нарушении? Это просто теракт против футбола. Особенно в таком матче», – отметил Вячеслав Заховайло.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
