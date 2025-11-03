Салах повторил уникальное достижение Лэмпарда в чемпионате Англии
На счету египетского футболиста пятый гол в нынешнем сезоне
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом в игре 10-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой».
Этот гол позволил 33-летнему вингеру достичь отметки в 279 результативных действий в английском чемпионате (190 голов и 89 результативных передач). Это столько же, сколько у легенды лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, в активе которого 177 забитых мячей и 102 передачи.
Выше в этом рейтинге остаются только бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (311 результативное действие) и экс-нападающий «Саутгемптона» Алан Ширер (324).
В прошедшем туре команда Арне Слота забила два безответных гола «Астон Вилле».
