Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах повторил уникальное достижение Лэмпарда в чемпионате Англии
Англия
03 ноября 2025, 07:17 |
Салах повторил уникальное достижение Лэмпарда в чемпионате Англии

На счету египетского футболиста пятый гол в нынешнем сезоне

Салах повторил уникальное достижение Лэмпарда в чемпионате Англии
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом в игре 10-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой».

Этот гол позволил 33-летнему вингеру достичь отметки в 279 результативных действий в английском чемпионате (190 голов и 89 результативных передач). Это столько же, сколько у легенды лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, в активе которого 177 забитых мячей и 102 передачи.

Выше в этом рейтинге остаются только бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (311 результативное действие) и экс-нападающий «Саутгемптона» Алан Ширер (324).

В прошедшем туре команда Арне Слота забила два безответных гола «Астон Вилле».

Мохамед Салах Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Астон Вилла
Оксана Баландина Источник: Английская Премьер-лига
