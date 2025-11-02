ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран перед игрой вспоминал слова Дениса Попова»

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько дал комментарий в эфире «Футбол 360» после победы над «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Поздравляю с победой! Каким выдался этот поединок? Все эмоции оставил на поле?

– Спасибо! Все эмоции оставил на поле. Это очень важная победа для нас. После матча Кубка мы просто обязаны были отыграться, и нам это удалось.

– В Кубке и сегодня «Шахтер» очень хорошо начинал матчи с «Динамо». И тогда, и сейчас у соперника был всего один удар по воротам. Это такой план – давить с первых минут и пытаться закрыть игру еще в первом тайме?

– Да, есть установка на каждый матч: мы должны с первых минут прессинговать и не останавливаться. Если становится тяжело, опускаемся в зону, восстанавливаем силы и снова начинаем прессинговать.

– Для тебя это первая победа в классическом, так что какие чувства и эмоции?

– Спасибо, очень приятные эмоции! Побеждать всегда приятно, особенно такой клуб, как «Динамо». Это украинское дерби, и оно всегда было на первом месте. Приятно побеждать в дерби!

– Можно ли сравнить эту победу с какой-то другой, например, в Лиге чемпионов или чемпионате Украины?

– Каждая игра особенная. С «Динамо» – это дерби, в Лиге конференций играют топовые команды, поэтому трудно сравнивать. В дерби всегда есть момент, когда нужно буквально выгрызать эти матчи.

– Вы провалили второй тайм в Кубке, и известно, что Арда Туран был очень злым, даже не захотел разбирать тот матч на стадионе «Динамо». Интересно, что он сказал вам после игры, как настраивал команду и вспоминал ли слова Дениса Попова, который сказал про пародию? Знал ли тренер об этих высказываниях? Возможно, это дополнительно вас мотивировало, ведь сегодня вы выглядели очень злыми и заряженными – совсем не такими, как во втором тайме в Киеве.

– Во-первых, не хочу раскрывать, что происходило на разборе игры, ведь это внутренние вещи. Во-вторых, да, он вспоминал слова Попова, и мы о них знали. Результат, как видите, на поле.