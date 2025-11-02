Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран перед игрой вспоминал слова Дениса Попова»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 22:37 |
1410
1

ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран перед игрой вспоминал слова Дениса Попова»

Хавбек Шахтера прокомментировал победу в матче УПЛ против Динамо

02 ноября 2025, 22:37 |
1410
1 Comments
ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран перед игрой вспоминал слова Дениса Попова»
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько дал комментарий в эфире «Футбол 360» после победы над «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Поздравляю с победой! Каким выдался этот поединок? Все эмоции оставил на поле?

– Спасибо! Все эмоции оставил на поле. Это очень важная победа для нас. После матча Кубка мы просто обязаны были отыграться, и нам это удалось.

– В Кубке и сегодня «Шахтер» очень хорошо начинал матчи с «Динамо». И тогда, и сейчас у соперника был всего один удар по воротам. Это такой план – давить с первых минут и пытаться закрыть игру еще в первом тайме?

– Да, есть установка на каждый матч: мы должны с первых минут прессинговать и не останавливаться. Если становится тяжело, опускаемся в зону, восстанавливаем силы и снова начинаем прессинговать.

– Для тебя это первая победа в классическом, так что какие чувства и эмоции?

– Спасибо, очень приятные эмоции! Побеждать всегда приятно, особенно такой клуб, как «Динамо». Это украинское дерби, и оно всегда было на первом месте. Приятно побеждать в дерби!

– Можно ли сравнить эту победу с какой-то другой, например, в Лиге чемпионов или чемпионате Украины?

– Каждая игра особенная. С «Динамо» – это дерби, в Лиге конференций играют топовые команды, поэтому трудно сравнивать. В дерби всегда есть момент, когда нужно буквально выгрызать эти матчи.

– Вы провалили второй тайм в Кубке, и известно, что Арда Туран был очень злым, даже не захотел разбирать тот матч на стадионе «Динамо». Интересно, что он сказал вам после игры, как настраивал команду и вспоминал ли слова Дениса Попова, который сказал про пародию? Знал ли тренер об этих высказываниях? Возможно, это дополнительно вас мотивировало, ведь сегодня вы выглядели очень злыми и заряженными – совсем не такими, как во втором тайме в Киеве.

– Во-первых, не хочу раскрывать, что происходило на разборе игры, ведь это внутренние вещи. Во-вторых, да, он вспоминал слова Попова, и мы о них знали. Результат, как видите, на поле.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
Незабитый пенальти. Рома уступила Милану, Довбик вышел на замену
судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пенальти Украинская Премьер-лига Александр Караваев Шахтер - Динамо Киев VAR Денис Попов Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 346
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02 ноября 2025, 00:32 3
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»

Промоутер объяснил, почему Александру стоит завершить карьеру

«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Футбол | 02.11.2025, 22:32
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02.11.2025, 09:22
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»
Футбол | 02.11.2025, 23:56
Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»
Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lion
Попов уже заткнулся...
Ответить
+1
Популярные новости
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем