БУЯЛЬСЬКИЙ: «Много рисковали. Побежали в атаку и попали в плен»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, автор гола в ворота «Шахтера» (1:3), в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от Классического дерби в 11-м туре УПЛ на «Арене Львов».

– Расскажите, как складывался эпизод, в результате которого вы забили гол.

– Если я не ошибаюсь, пошла передача на Караваева. Я увидел, что линия защиты побежала страховать линию, сделал шаг вперед и остался. Все защитники встали в линию, а я остался один и пробил в одно касание.

– По вашему мнению, в чем была проблема «Динамо» в первых таймах матчей против «Шахтера»?

– Трудно сказать. Думаю, причина в том, что в группе атаки «Шахтера» все бразильцы, которые хорошо играют с мячом. Поэтому, когда силы равны, можно не скрывать – они лучше работают с мячом. Поэтому в первых таймах нам всегда было трудно им противостоять. А во вторых таймах, когда они сдают физически, нам легче играть.

– Когда вы сделали счет 2:1, было ли у вас ощущение, что вы этот матч не отпустите?

– В принципе, я был уверен, что мы должны были сравнять счет. Но мы оставляли позади большие зоны и где-то много рисковали, поэтому в конце пропустили третий гол. Побежали в атаку, а попали в ловушку.

– Недавно у «Динамо» появился новый тренер – специалист по стандартным положениям. Команда начала интересно играть в атаке, в то же время имеет много проблем именно при стандартах, в частности сегодня. Почему так?

– Наверное, мы больше времени уделяем игре при стандартах именно в атаке, потому что у нас недостаточно времени, чтобы каждый день работать над стандартами как в атаке, так и в обороне.

– Показалось, что в кубковом матче агрессивнее действовали вы, а сегодня – «Шахтер». Чего сегодня не хватило для такой же агрессии, желания, как в среду?

– Не хватило не пропустить гол в начале матча. Когда ты пропускаешь на третьей минуте, у тебя уже нет уверенности, тебе уже нужно отыгрываться, что-то придумывать в атаке. Этот гол полностью изменил ход матча.

– Теперь отставание от «Шахтера» составляет четыре очка. Что вы думаете по этому поводу?

– Чемпионат на этом не заканчивается, впереди еще много матчей. Отставание уже составляло 4 очка, мы сократили его до одного. Считаю, что всё еще впереди, у нас еще будет матч с «Шахтером» в Киеве. Сейчас готовимся к матчу Лиги конференций, а дальше – к игре с ЛНЗ.