Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСЬКИЙ: «Много рисковали. Побежали в атаку и попали в плен»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 22:19 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:23
88
0

БУЯЛЬСЬКИЙ: «Много рисковали. Побежали в атаку и попали в плен»

Полузащитник Динамо прокомментировал поражение в матче против Шахтера

02 ноября 2025, 22:19 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:23
88
0
БУЯЛЬСЬКИЙ: «Много рисковали. Побежали в атаку и попали в плен»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, автор гола в ворота «Шахтера» (1:3), в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от Классического дерби в 11-м туре УПЛ на «Арене Львов».

– Расскажите, как складывался эпизод, в результате которого вы забили гол.

– Если я не ошибаюсь, пошла передача на Караваева. Я увидел, что линия защиты побежала страховать линию, сделал шаг вперед и остался. Все защитники встали в линию, а я остался один и пробил в одно касание.

– По вашему мнению, в чем была проблема «Динамо» в первых таймах матчей против «Шахтера»?

– Трудно сказать. Думаю, причина в том, что в группе атаки «Шахтера» все бразильцы, которые хорошо играют с мячом. Поэтому, когда силы равны, можно не скрывать – они лучше работают с мячом. Поэтому в первых таймах нам всегда было трудно им противостоять. А во вторых таймах, когда они сдают физически, нам легче играть.

– Когда вы сделали счет 2:1, было ли у вас ощущение, что вы этот матч не отпустите?

– В принципе, я был уверен, что мы должны были сравнять счет. Но мы оставляли позади большие зоны и где-то много рисковали, поэтому в конце пропустили третий гол. Побежали в атаку, а попали в ловушку.

– Недавно у «Динамо» появился новый тренер – специалист по стандартным положениям. Команда начала интересно играть в атаке, в то же время имеет много проблем именно при стандартах, в частности сегодня. Почему так?

– Наверное, мы больше времени уделяем игре при стандартах именно в атаке, потому что у нас недостаточно времени, чтобы каждый день работать над стандартами как в атаке, так и в обороне.

– Показалось, что в кубковом матче агрессивнее действовали вы, а сегодня – «Шахтер». Чего сегодня не хватило для такой же агрессии, желания, как в среду?

– Не хватило не пропустить гол в начале матча. Когда ты пропускаешь на третьей минуте, у тебя уже нет уверенности, тебе уже нужно отыгрываться, что-то придумывать в атаке. Этот гол полностью изменил ход матча.

– Теперь отставание от «Шахтера» составляет четыре очка. Что вы думаете по этому поводу?

– Чемпионат на этом не заканчивается, впереди еще много матчей. Отставание уже составляло 4 очка, мы сократили его до одного. Считаю, что всё еще впереди, у нас еще будет матч с «Шахтером» в Киеве. Сейчас готовимся к матчу Лиги конференций, а дальше – к игре с ЛНЗ.

По теме:
САЛЕНКО: «Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам»
«Катастрофа». Легенда Динамо назвал причину поражения киевлян в Классико
Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 21:12 0
Манчестер Сити – Борнмут – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Борнмут – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 2
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01.11.2025, 22:37
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 8
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем