Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо пошел работать к 28-разовому чемпиону страны
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 06:02 |
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо пошел работать к 28-разовому чемпиону страны

Флорин Чернат будет работать в ФКСБ Бухарест

20 ноября 2025, 06:02 |
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо пошел работать к 28-разовому чемпиону страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорин Чернат

Бывший полузащитник «Динамо» Флорин Чернат продолжает карьеру на руководящих должностях в Румынии. Специалист покинул пост спортивного директора «Волунтари» и перешел в чемпиона страны – «ФКСБ», где займет ту же должность.

«ФКСБ» – 28-кратный чемпион Румынии и самый титулованный клуб страны. Переход Черната в один из грандов местного футбола считают серьезным шагом вперед в его менеджерской карьере.

Напомним, Чернат выступал за киевское «Динамо» с 2001 по 2009 год, выиграв с клубом пять чемпионатов и четыре Кубка Украины.

По теме:
Игорь СУРКИС: «От имени Динамо... вы неотъемлемая часть нашей семьи»
Один из лидеров Премьер-лиги получил наказание от УАФ после матча с Динамо
Бражко наказал Динамо. Чурко вспомнил лучший матч в карьере
Флорин Чернат ФКСБ (Стяуа) Бухарест Волунтари Динамо Киев чемпионат Румынии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Футбол | 19 ноября 2025, 23:42 4
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком

Федецкий не исключил такой вариант

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Футбол | 19 ноября 2025, 08:18 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»

Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны

Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Бокс | 19.11.2025, 05:55
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Футбол | 19.11.2025, 07:15
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек
Футбол | 20.11.2025, 04:42
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем