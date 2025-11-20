ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо пошел работать к 28-разовому чемпиону страны
Флорин Чернат будет работать в ФКСБ Бухарест
Бывший полузащитник «Динамо» Флорин Чернат продолжает карьеру на руководящих должностях в Румынии. Специалист покинул пост спортивного директора «Волунтари» и перешел в чемпиона страны – «ФКСБ», где займет ту же должность.
«ФКСБ» – 28-кратный чемпион Румынии и самый титулованный клуб страны. Переход Черната в один из грандов местного футбола считают серьезным шагом вперед в его менеджерской карьере.
Напомним, Чернат выступал за киевское «Динамо» с 2001 по 2009 год, выиграв с клубом пять чемпионатов и четыре Кубка Украины.
