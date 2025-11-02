Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 10:59
НЕСТЕРЕНКО – о матче с Колосом: «Ребята испытывают давление»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

НЕСТЕРЕНКО – о матче с Колосом: «Ребята испытывают давление»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко поделился эмоциями после ничьей с ковалевским Колосом (1:1) в 11-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Результативная ничья в Ковалевке. Удалось открыть счет, создавали моменты и могли удвоить преимущество, но на последних минутах Колосс спасся от поражения. Как вы оцените игру своих подопечных?

– Мы зашли в этот матч несколько нервно, но на то есть свои причины. В большей степени это результаты прошедших матчей. Ребята испытывают давление по этому поводу.

Это и есть причина некоторых наших ошибок, но вообще мы контролировали ход событий в этом матче – закрыли пространство для Колоса и пытались открывать пространство в своих атаках. К сожалению, в конце матча игра несколько изменилась. Колос начал использовать вертикальные атаки, – сказал Нестеренко.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 14 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

Кирилл Нестеренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Колос Ковалевка Колос - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Комментарии
