НЕСТЕРЕНКО – о матче с Колосом: «Ребята испытывают давление»

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко поделился эмоциями после ничьей с ковалевским Колосом (1:1) в 11-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Результативная ничья в Ковалевке. Удалось открыть счет, создавали моменты и могли удвоить преимущество, но на последних минутах Колосс спасся от поражения. Как вы оцените игру своих подопечных?

– Мы зашли в этот матч несколько нервно, но на то есть свои причины. В большей степени это результаты прошедших матчей. Ребята испытывают давление по этому поводу.

Это и есть причина некоторых наших ошибок, но вообще мы контролировали ход событий в этом матче – закрыли пространство для Колоса и пытались открывать пространство в своих атаках. К сожалению, в конце матча игра несколько изменилась. Колос начал использовать вертикальные атаки, – сказал Нестеренко.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 14 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.