НЕСТЕРЕНКО – о матче с Колосом: «Ребята испытывают давление»
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко поделился эмоциями после ничьей с ковалевским Колосом (1:1) в 11-м туре Украинской Премьер-лиги.
– Результативная ничья в Ковалевке. Удалось открыть счет, создавали моменты и могли удвоить преимущество, но на последних минутах Колосс спасся от поражения. Как вы оцените игру своих подопечных?
– Мы зашли в этот матч несколько нервно, но на то есть свои причины. В большей степени это результаты прошедших матчей. Ребята испытывают давление по этому поводу.
Это и есть причина некоторых наших ошибок, но вообще мы контролировали ход событий в этом матче – закрыли пространство для Колоса и пытались открывать пространство в своих атаках. К сожалению, в конце матча игра несколько изменилась. Колос начал использовать вертикальные атаки, – сказал Нестеренко.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 14 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Испанский коуч прокомментировал матч с «Валенсией»