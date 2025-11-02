Где смотреть онлайн матч 11-го тура чемпионата Украины Заря – Рух

2 ноября луганская «Заря» сойдется в футбольной битве с львовским «Рухом» в 10-м туре УПЛ.

Команды проведут матч в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Поединок обслужит Денис Шурман, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

