Где смотреть онлайн матч 11-го тура чемпионата Украины Заря – Рух
Поединок Премьер-лиги состоится 2 ноября в 15:30 по киевскому времени
2 ноября луганская «Заря» сойдется в футбольной битве с львовским «Рухом» в 10-м туре УПЛ.
Команды проведут матч в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
Поединок обслужит Денис Шурман, стартовый свисток прозвучит в 15:30.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
