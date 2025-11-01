Невероятный xG. Команды АПЛ повергли фанов в уныние
Показатель ожидаемых голов Тоттенхэма составил 0,05
Матч чемпионата Англии между Тоттенхэм и Челси завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, а команда Энцо Марески ничего не позволила сопернику у своих ворот.
Показатель xG Тоттенхэма за матч составил всего 0,05 – самый маленький за 13 лет, в течение которых в чемпионате Англии начали подсчитывать такую статистику.
Хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот.
Тоттенхэм и Челси набрали по 17 очков и идут в топ-4.
0.05 - Tottenham’s xG total of 0.05 this evening was their lowest on record (since 2012-13) in a Premier League game, with this their 504th game in the competition since the start of 2012-13. Stalled. pic.twitter.com/wufuvPxT5r— OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2025
