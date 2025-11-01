Невероятный xG. Команды АПЛ повергли фанов в уныние

Матч чемпионата Англии между Тоттенхэм и Челси завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, а команда Энцо Марески ничего не позволила сопернику у своих ворот.

Показатель xG Тоттенхэма за матч составил всего 0,05 – самый маленький за 13 лет, в течение которых в чемпионате Англии начали подсчитывать такую статистику.

Хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот.

Тоттенхэм и Челси набрали по 17 очков и идут в топ-4.