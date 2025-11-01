Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 ноября 2025, 22:29 |
Невероятный xG. Команды АПЛ повергли фанов в уныние

Показатель ожидаемых голов Тоттенхэма составил 0,05

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч чемпионата Англии между Тоттенхэм и Челси завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, а команда Энцо Марески ничего не позволила сопернику у своих ворот.

Показатель xG Тоттенхэма за матч составил всего 0,05 – самый маленький за 13 лет, в течение которых в чемпионате Англии начали подсчитывать такую статистику.

Хозяева нанесли лишь один удар в створ ворот.

Тоттенхэм и Челси набрали по 17 очков и идут в топ-4.

Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
