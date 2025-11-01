Короли розыгрыша угловых. Арсенал возглавляет рейтинг топ-5 европейских лиг
«Канониры» в очередной раз отличились голом, забитым после этого стандартного положения
Арсенал – рекордсмен топ-5 европейских чемпионатов за последние 3 сезона по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых.
Как уже сообщалось ранее, лондонцы в матче против Бернли установили рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых, в стартовых 10 матчах сезона.
Если учитывать 3 последних сезона, то «канониры» являются рекордсменами топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых подобным образом (38).
Второй в данном рейтинге идет Боруссия по Менхенгладбаху, в активе которой на 12 голов меньше (26).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов, забитых после угловых розыгрыша, начиная с сезона 2023/24
- 38 – Арсенал
- 26 – Боруссия Менхенгладбах
- 25 – Интер
- 24 – Байер
- 24 – Тоттенхэм Хотспур
✅ 9 wins in a row— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 1, 2025
⛔️ 3 goals conceded in 15 games
👑 Most goals scored from corners since 2023/24
Arsenal look unbeatable in the Premier League right now as they go eight points clear with a win over Burnley
Can Mikel Arteta start dreaming of his first PL title? pic.twitter.com/0WXN4T3eBw
