Короли розыгрыша угловых. Арсенал возглавляет рейтинг топ-5 европейских лиг

Арсенал – рекордсмен топ-5 европейских чемпионатов за последние 3 сезона по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых.

Как уже сообщалось ранее, лондонцы в матче против Бернли установили рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых, в стартовых 10 матчах сезона.

Если учитывать 3 последних сезона, то «канониры» являются рекордсменами топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых подобным образом (38).

Второй в данном рейтинге идет Боруссия по Менхенгладбаху, в активе которой на 12 голов меньше (26).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов, забитых после угловых розыгрыша, начиная с сезона 2023/24

38 – Арсенал

26 – Боруссия Менхенгладбах

25 – Интер

24 – Байер

24 – Тоттенхэм Хотспур