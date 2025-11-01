Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Короли розыгрыша угловых. Арсенал возглавляет рейтинг топ-5 европейских лиг
Англия
01 ноября 2025, 21:32
Короли розыгрыша угловых. Арсенал возглавляет рейтинг топ-5 европейских лиг

«Канониры» в очередной раз отличились голом, забитым после этого стандартного положения

Короли розыгрыша угловых. Арсенал возглавляет рейтинг топ-5 европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал – рекордсмен топ-5 европейских чемпионатов за последние 3 сезона по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых.

Как уже сообщалось ранее, лондонцы в матче против Бернли установили рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых, в стартовых 10 матчах сезона.

Если учитывать 3 последних сезона, то «канониры» являются рекордсменами топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов, забитых подобным образом (38).

Второй в данном рейтинге идет Боруссия по Менхенгладбаху, в активе которой на 12 голов меньше (26).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством голов, забитых после угловых розыгрыша, начиная с сезона 2023/24

  • 38 – Арсенал
  • 26 – Боруссия Менхенгладбах
  • 25 – Интер
  • 24 – Байер
  • 24 – Тоттенхэм Хотспур
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
