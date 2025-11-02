Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  300 часов работ. Игрок Челси получил серьезное наказание за нарушение ПДД
Англия
300 часов работ. Игрок Челси получил серьезное наказание за нарушение ПДД

Уэсли Фофана в девятый раз нарушил правила на дороге

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Фофана

24-летний защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил новое наказание за девятое нарушение правил дорожного движения.

Французский футболист на своём автомобиле марки Lamborghini совершил опасный маневр на дороге, выехав на обочину и обогнав на большой скорости другие машины.

Подобные выходки Фофаны не остались без внимания: ему предписано отработать 300 часов неоплачиваемых общественных работ, а также запрещено управлять автомобилем в течение 18 месяцев.

Интересно, что за предыдущие нарушения ПДД водительское удостоверение Уэсли было аннулировано до мая 2027 года, однако это не остановило спортсмена.

По теме:
Гвардиола назвал стартовый состав Ман Сити на игру с Борнмутом
Сандерленд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера
Челси Уэсли Фофана чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига штрафы водительские права
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
