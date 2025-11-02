300 часов работ. Игрок Челси получил серьезное наказание за нарушение ПДД

24-летний защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил новое наказание за девятое нарушение правил дорожного движения.

Французский футболист на своём автомобиле марки Lamborghini совершил опасный маневр на дороге, выехав на обочину и обогнав на большой скорости другие машины.

Подобные выходки Фофаны не остались без внимания: ему предписано отработать 300 часов неоплачиваемых общественных работ, а также запрещено управлять автомобилем в течение 18 месяцев.

Интересно, что за предыдущие нарушения ПДД водительское удостоверение Уэсли было аннулировано до мая 2027 года, однако это не остановило спортсмена.