300 часов работ. Игрок Челси получил серьезное наказание за нарушение ПДД
Уэсли Фофана в девятый раз нарушил правила на дороге
24-летний защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана получил новое наказание за девятое нарушение правил дорожного движения.
Французский футболист на своём автомобиле марки Lamborghini совершил опасный маневр на дороге, выехав на обочину и обогнав на большой скорости другие машины.
Подобные выходки Фофаны не остались без внимания: ему предписано отработать 300 часов неоплачиваемых общественных работ, а также запрещено управлять автомобилем в течение 18 месяцев.
Интересно, что за предыдущие нарушения ПДД водительское удостоверение Уэсли было аннулировано до мая 2027 года, однако это не остановило спортсмена.
Chelsea's Wesley Fofana, who is already serving two-year ban for eight previous speeding offences, must now complete 300 hours of community service— Telegraph Football (@TeleFootball) November 1, 2025
