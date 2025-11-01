Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 18:46
Легенда Динамо Ващук назвал главную проблему Шахтера перед Классическим

По мнению экс-защитника, у молодых бразильцев нет понимания, что это за матч

Легенда Динамо Ващук назвал главную проблему Шахтера перед Классическим
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ващук

Легенда «Динамо» Владислав Ващук рассказал, какая проблема есть у «Шахтера» перед воскресным Классическим в УПЛ.

«Молодые бразильцы из команды Турана не очень понимают, что такое всеукраинское дерби, но... Не думаю, что с настройкой на игру у Шахтера были или будут проблемы, тренер точно готовил их к непростой игре», – сказал Ващук.

Матч 11-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо» пройдет 2 ноября в 18:00.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

