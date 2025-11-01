Возвращение домой. Средняк Лиги 1 хочет подписать Канте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
01 ноября 2025, 15:12
ФК «Париж» намерен совершить громкий трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine. Н’Голо Канте

После выхода в Лигу 1 и значительных финансовых вливаний ФК «Париж» стремится совершить громкий трансфер.

Вполне возможно, что ему это удастся с Н’Голо Канте, которого клуб мечтает приобрести. Чемпион мира 2018 года до сих пор не продлил контракт с «Аль-Иттихадом», который заканчивается в конце сезона.

После перехода в Саудовскую Аравию в 2023 году Канте оставался эффективным, забив 9 голов и сделав 10 результативных передач в 89 матчах во всех турнирах. Благодаря своей привычной активности в центре поля Канте продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Однако менее чем за год до окончания контракта он до сих пор его не продлил – что создает возможность для парижского клуба.

Приход игрока уровня Н’Голо Канте с его невероятным послужным списком и бесценным опытом однозначно поднимет клуб на новый уровень во французском футболе и привлечет внимание на международной арене. Именно этого стремится достичь новый спортивный директор ФК «Париж» Марко Неппе, который занимает должность с 1 октября и уже готовится к зимнему трансферному окну, в частности планируя подписать форварда топуровня.

34-летний полузащитник за свою карьеру выиграл Премьер-лигу с «Лестером», Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат мира с национальной сборной Франции.

Иван Чирко
