Арсенал лидирует. Как выглядит таблица перед стартом 10-го тура АПЛ
В Английской Премьер-лиге завязывается интрига
Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. В Английской Премьер-лиге проведено 9 туров.
9-й тур состоялся 24–26 октября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
В верхней части турнирной таблицы находятся: Арсенал (22 очка), Борнмут (18), Тоттенхэм, Сандерленд (по 17), Ман Сити, Ман Юнайтед (по 16), Ливерпуль, Астон Вилла (по 15), Челси (14).
Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки набрали 2 очка после 9 туров. Также в зоне вылета: Ноттингем Форест (5) и Вест Хэм (4).
10-й тур состоится с 1 по 3 ноября, центральные матчи: Тоттенхэм – Челси, Ливерпуль – Астон Вилла.
АПЛ. 9-й тур
- 24.10 22:00 Лидс – Вест Хэм – 2:1
- 25.10 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Фулхэм – 2:1
- 25.10 17:00 Челси – Сандерленд – 1:2
- 25.10 19:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2
- 25.10 22:00 Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- 26.10 16:00 Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- 26.10 16:00 Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0
- 26.10 16:00 Борнмут – Ноттингем – 2:0
- 26.10 16:00 Вулверхэмптон – Бернли – 2:3
- 26.10 18:30 Эвертон – Тоттенхэм – 0:3
АПЛ. 10-й тур
- 01.11 17:00 Бернли – Арсенал
- 01.11 17:00 Брайтон – Лидс
- 01.11 17:00 Кристал Пэлас – Брентфорд
- 01.11 17:00 Ноттингем – Манчестер Юнайтед
- 01.11 17:00 Фулхэм – Вулверхэмптон
- 01.11 19:30 Тоттенхэм – Челси
- 01.11 22:00 Ливерпуль – Астон Вилла
- 02.11 16:00 Вест Хэм – Ньюкасл Юнайтед
- 02.11 18:30 Манчестер Сити – Борнмут
- 03.11 22:00 Сандерленд – Эвертон
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|9
|7
|1
|1
|16 - 3
|01.11.25 17:00 Бёрнли - Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити
|22
|2
|Борнмут
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|02.11.25 18:30 Манчестер Сити - Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл
|18
|3
|Тоттенхэм
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|01.11.25 19:30 Тоттенхэм - Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм
|17
|4
|Сандерленд
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|03.11.25 22:00 Сандерленд - Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла
|17
|5
|Манчестер Сити
|9
|5
|1
|3
|17 - 7
|02.11.25 18:30 Манчестер Сити - Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|01.11.25 17:00 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|01.11.25 22:00 Ливерпуль - Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|01.11.25 22:00 Ливерпуль - Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла
|15
|9
|Челси
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|01.11.25 19:30 Тоттенхэм - Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|01.11.25 17:00 Кристал Пэлас - Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
|13
|11
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|01.11.25 17:00 Кристал Пэлас - Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд
|13
|12
|Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл
|12
|13
|Брайтон
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм
|12
|14
|Эвертон
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|03.11.25 22:00 Сандерленд - Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон
|11
|15
|Лидс
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|01.11.25 17:00 Брайтон - Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс
|11
|16
|Бёрнли
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|01.11.25 17:00 Бёрнли - Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест
|10
|17
|Фулхэм
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|01.11.25 17:00 Фулхэм - Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд
|8
|18
|Ноттингем Форест
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|01.11.25 17:00 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест
|5
|19
|Вест Хэм
|9
|1
|1
|7
|7 - 20
|02.11.25 16:00 Вест Хэм - Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
|4
|20
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|7 - 19
|01.11.25 17:00 Фулхэм - Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс
|2
