Арсенал лидирует. Как выглядит таблица перед стартом 10-го тура АПЛ

​Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. В Английской Премьер-лиге проведено 9 туров.

9-й тур состоялся 24–26 октября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

В верхней части турнирной таблицы находятся: Арсенал (22 очка), Борнмут (18), Тоттенхэм, Сандерленд (по 17), Ман Сити, Ман Юнайтед (по 16), Ливерпуль, Астон Вилла (по 15), Челси (14).

Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки набрали 2 очка после 9 туров. Также в зоне вылета: Ноттингем Форест (5) и Вест Хэм (4).

10-й тур состоится с 1 по 3 ноября, центральные матчи: Тоттенхэм – Челси, Ливерпуль – Астон Вилла.

АПЛ. 9-й тур

24.10 22:00 Лидс – Вест Хэм – 2:1

25.10 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Фулхэм – 2:1

25.10 17:00 Челси – Сандерленд – 1:2

25.10 19:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2

25.10 22:00 Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

26.10 16:00 Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

26.10 16:00 Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0

26.10 16:00 Борнмут – Ноттингем – 2:0

26.10 16:00 Вулверхэмптон – Бернли – 2:3

26.10 18:30 Эвертон – Тоттенхэм – 0:3

АПЛ. 10-й тур

01.11 17:00 Бернли – Арсенал

01.11 17:00 Брайтон – Лидс

01.11 17:00 Кристал Пэлас – Брентфорд

01.11 17:00 Ноттингем – Манчестер Юнайтед

01.11 17:00 Фулхэм – Вулверхэмптон

01.11 19:30 Тоттенхэм – Челси

01.11 22:00 Ливерпуль – Астон Вилла

02.11 16:00 Вест Хэм – Ньюкасл Юнайтед

02.11 18:30 Манчестер Сити – Борнмут

03.11 22:00 Сандерленд – Эвертон

Турнирная таблица