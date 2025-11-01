Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колос и Александрия выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 14:27 | Обновлено 01 ноября 2025, 14:37
Колос и Александрия выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Костышин и Нестеренко определились с игроками, который выйдут на поле с первых минут

Коллаж Sport.ua. Колос – Александрия

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 1 ноября, сыграют «Колос» из Ковалевки и «Александрия».

Наставники команд – Руслан Костышин и Кирилл Нестеренко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

После десяти туров «Колос» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В активе «Александрии» – восемь очков, команда занимает 14-е место.

В предыдущем туре подопечные Костышина сыграли вничью с «Полтавой» (2:2), а «Александрия» с минимальным счетом 0:1 проиграла «Эпицентру».

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Теллес, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Оевуси, Алефиренко

Александрия: Долгий, Булеца, Мышнов, Ндика, Ващенко, Скорко, Кампос, Цара, Клзак, Боль, Кастильо

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
