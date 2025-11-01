Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 09:59 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:01
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»

Николай Морозюк раскритиковал Юрия Максимова

Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Instagram. Николай Морозюк

Известный украинский футболист Николай Морозюк рассказал о периоде работы с украинским тренером Юрием Максимовым. Футболист и тренер пересекались в Оболони, Кривбассе и донецком Металлурге.

«Он психолог просто фантастический. Проиграли игру, б###ь, и у него сразу так: «Ты, ты, ты, ты – виноват. Ты, ты, ты, ты – хорошо, пока пауза к следующей игре». И все, у него траур неделю, б**ть, бледный.

Крутой тренер, по-моему, был в начале, а я превратился из лучшего друга в самого врага, и мы расстались не очень хорошо. Но у меня никаких оскорблений», – рассказал Морозюк.

За время профессиональной карьеры Морозюк защищал цвета киевского Динамо, донецкого Металлурга, криворожского Кривбасса, турецкого Ризеспора и киевской Оболони.

Николай Морозюк Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
