Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»

Известный украинский футболист Николай Морозюк рассказал о периоде работы с украинским тренером Юрием Максимовым. Футболист и тренер пересекались в Оболони, Кривбассе и донецком Металлурге.

«Он психолог просто фантастический. Проиграли игру, б###ь, и у него сразу так: «Ты, ты, ты, ты – виноват. Ты, ты, ты, ты – хорошо, пока пауза к следующей игре». И все, у него траур неделю, б**ть, бледный.

Крутой тренер, по-моему, был в начале, а я превратился из лучшего друга в самого врага, и мы расстались не очень хорошо. Но у меня никаких оскорблений», – рассказал Морозюк.

За время профессиональной карьеры Морозюк защищал цвета киевского Динамо, донецкого Металлурга, криворожского Кривбасса, турецкого Ризеспора и киевской Оболони.