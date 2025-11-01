Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин
01 ноября 2025, 00:10
ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин

Instagram. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович вновь доказал, что харизма у него не только на поле, но и за его пределами.

На Хэллоуин экс-звезда «Милана» и «Манчестер Юнайтед» примерил образ Джокера, и фанаты буквально взорвали соцсети от восторга.

На опубликованных снимках Златан стоит перед зеркалом без рубашки, нанося фирменный грим – белое лицо, красные губы и синие брови. Позже он показал финальный образ: бордовый пиджак, черные перчатки и знаменитая зловещая улыбка.

Подпись к фото в Instagram звучит как настоящая философия Ибры: «Smile, because it confuses people» – «Улыбайся, потому что это сбивает людей с толку».

Публикация собрала сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Болельщики писали: «Джокер из Милана!», «Ибра всегда в своем стиле – без компромиссов», «Король даже в гриме остаётся королем».

Даже после завершения карьеры Ибрагимович остается иконой – харизматичной, уверенной и по-прежнему умеющей удивлять мир.

Максим Лапченко Источник: Instagram
