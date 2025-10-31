Эмоции перевесили. Лупашко извинился за поведение и конфликт с игроком Руха

Главный тренер Карпат Владислав Лупашко извинился за свое поведение в матче 10-го тура УПЛ с Рухом (0:0):

«Хочу обратиться и извиниться за эмоциональную реакцию во время последнего матча перед семьей футбольного клуба Карпаты.

Футбол – это игра страсти. Иногда, когда борешься за своих, эмоции могут перевесить холодный расчет. Мое желание защитить команду и добиться результата для клуба было слишком сильным.

Я осознаю, что должен был оставаться спокойнее. Поэтому прошу прощения перед нашей зелено-белой семьей – теми, ради кого мы каждый день работаем и боремся. Но я не принимаю это наказание».

Владислав Лупашко имел эмоциональный конфликт с игроком Руха Богданом Слюбиком, из-за чего был дисквалифицирован на 2 матча.