Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.11.2025 15:30 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 ноября в 15:30 по киевскому времени

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Колос – Александрия

В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и «Александрия».

Команды сыграют на стадионе «Колос», стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Кубряка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После десяти сыгранных туров «Колос» набрал 15 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает 14-е место, в активе команды восемь пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александрия Колос - Александрия смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
