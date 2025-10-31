Колос Ковалевка

В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и «Александрия».

Команды сыграют на стадионе «Колос», стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Кубряка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

После десяти сыгранных туров «Колос» набрал 15 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает 14-е место, в активе команды восемь пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

