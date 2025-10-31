Колос Ковалевка

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 ноября в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и «Александрия».
Команды сыграют на стадионе «Колос», стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Кубряка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После десяти сыгранных туров «Колос» набрал 15 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает 14-е место, в активе команды восемь пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю
В услугах Леандриньо заинтересованы не только «бело-синие», но и «Спартак»