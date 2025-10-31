Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский голкипер: «Ехал в Динамо защитником, но сказали стать на ворота»
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 21:31 |
Валентин Горох рассказал, как сменил позицию на футбольном поле

НК Верес Ровно. Валентин Горох

Голкипер ровенского «Вереса» Валентин Горох рассказал, что в начале своей карьере планировал играть в защите, но все изменилось после поездки в расположение киевского «Динамо».

– Как ты решил стать вратарем? Почему выбрал для себя такую ​​позицию?

– Поехал в «Динамо» на просмотр правым защитником. Мне чуть-чуть не хватало скорости, скажем так, и тренер сказал: «Попробуй на воротах». Я встал, пару раз поотбивал – и все, он сказал: «Будешь вратарем», – признался Горох.

24-летний вратарь ранее играл за львовские «Карпаты», «Александрию», «Колос» из Ковалевки. В июле перебрался в «Верес» на правах свободного агента и подписал контракт до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Горох провел десять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей. В пяти случаях голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Валентин Горох
Николай Титюк Источник: ФК Верес
ivankondrat96
Таких прикладів у футболі чимало. І тут треба віддати належне тренеру)
