Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»
Италия
31 октября 2025, 19:45 |
1345
0

Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»

Альберто Фаччини прокомментировал гол форварда сборной Украины в матче «Рома» – «Парма»

31 октября 2025, 19:45 |
1345
0
Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Альберто Фаччини, который сейчас работает агентом компании Soccer Player Agency, оценил игру форварда сборной Украины Артема Довбика.

В последнем матче чемпионата Италии 28-летний футболист забил гол в ворота «Пармы» и помог римскому клубу победить со счетом 2:1.

«Артем очень хорошо воспринимает критику, даже когда дело касается его игры. «Рома» – команда, которая много от тебя требует в каждом поединке, но в то же время может многое дать.

Довбик празднует гол, как человек воспитанный и профессиональный. Выход украинца на поле во втором тайме придал ему дополнительную энергию, необходимую для качественной игры. Впрочем, даже Гасперини понимает это», – считает Феччини.

В нынешнем сезоне украинский форвард провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 21 балл и занимают второе место в Серии А после девяти туров.

По теме:
Клуб украинца в Серии А уволил спортивного директора
Ближайшие матчи станут решающими. Фиорентина близка к смене тренера
Спаллетти сделал смелое заявление после назначения в Ювентус
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Парма Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 октября 2025, 17:30 3
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Пивовары» сыграют на домашней арене, но не в статусе хозяев

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 31.10.2025, 20:32
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Футбол | 31.10.2025, 08:09
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 42
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 54
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем