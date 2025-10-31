Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Альберто Фаччини, который сейчас работает агентом компании Soccer Player Agency, оценил игру форварда сборной Украины Артема Довбика.

В последнем матче чемпионата Италии 28-летний футболист забил гол в ворота «Пармы» и помог римскому клубу победить со счетом 2:1.

«Артем очень хорошо воспринимает критику, даже когда дело касается его игры. «Рома» – команда, которая много от тебя требует в каждом поединке, но в то же время может многое дать.

Довбик празднует гол, как человек воспитанный и профессиональный. Выход украинца на поле во втором тайме придал ему дополнительную энергию, необходимую для качественной игры. Впрочем, даже Гасперини понимает это», – считает Феччини.

В нынешнем сезоне украинский форвард провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 21 балл и занимают второе место в Серии А после девяти туров.