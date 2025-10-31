Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 18:35 |
1078
1

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений

Санкции от Контрольно-дисциплинарного комитета получили «Александрия», «Колос», «Кривбасс»

31 октября 2025, 18:35 |
1078
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений
ФК Кривбасс Кривой Рог

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд важных решений после нарушений команд в Премьер-лиге:

1. КДК рассмотрел материалы о матче десятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Эпицентр» (Каменец-Подольский), который состоялся 24 октября 2025 года.

Комитет обязал ФК «Александрия» (Александрия) провести следующий домашний матч с частично закрытыми секторами, а именно – сектором 10 (из-за использовании болельщиками пиротехнических средств в количестве 20 (двадцати) единиц). В случае повторности данного нарушения к клубу могут быть применены другие нефинансовые санкции, в том числе проведение матча/матчей без болельщиков;

ФК «Александрия» (Александрия) должна заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча и обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен за повторную неявку футболистов ФК «Александрия» (Александрия) на флеш-интервью.

2. КДК рассмотрел материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Колос» (Ковалевка) во время матча десятого тура Украинской Премьер-лиги СК «Полтава» (Полтава) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 26 октября 2025 года.

ФК «Колос» (Ковалевка) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за повторное несоблюдение ФК «Колос» (Ковалевка) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного состояния, а именно – относительно эвакуации команды в укрытие.

3. КДК рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) во время матча десятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), который состоялся 26 октября 2025

ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен за повторное осуществление болельщиками ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) скандирований нецензурного характера.

По теме:
Покорили чужую арену. Кудрявка минимально обыграла Оболонь
Игрок Динамо U-19 сказал о голе Шахтеру: «Это не удар. И ветер мне помог»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: Динамо – не Шахтер. У нас другой менталитет
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Александрия - Эпицентр Эпицентр Каменец-Подольский Полтава Колос Ковалевка Полтава - Колос Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс КДК УАФ штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 03:45 1
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Футбол | 31 октября 2025, 17:22 3
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»

Белик оценил поражение в матче с киевлянами

Тренер Жироны: «Игрок бросил в меня футболку и назвал клоуном»
Футбол | 31.10.2025, 18:59
Тренер Жироны: «Игрок бросил в меня футболку и назвал клоуном»
Тренер Жироны: «Игрок бросил в меня футболку и назвал клоуном»
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31.10.2025, 06:23
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Футбол | 31.10.2025, 08:09
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
фух,хорошо что нас нет в Высшей...а то такой беспредел КДК под руководством УАФ Пазиком, такой беспредел...
Ответить
0
Популярные новости
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 41
Бокс
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02 1
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 17
Баскетбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем