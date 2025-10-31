ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал три клуба Премьер-лиги из-за нарушений

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд важных решений после нарушений команд в Премьер-лиге:

1. КДК рассмотрел материалы о матче десятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Александрия» (Александрия) – ФК «Эпицентр» (Каменец-Подольский), который состоялся 24 октября 2025 года.

Комитет обязал ФК «Александрия» (Александрия) провести следующий домашний матч с частично закрытыми секторами, а именно – сектором 10 (из-за использовании болельщиками пиротехнических средств в количестве 20 (двадцати) единиц). В случае повторности данного нарушения к клубу могут быть применены другие нефинансовые санкции, в том числе проведение матча/матчей без болельщиков;

ФК «Александрия» (Александрия) должна заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча и обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен за повторную неявку футболистов ФК «Александрия» (Александрия) на флеш-интервью.

2. КДК рассмотрел материалы о возможном нарушении регламентных норм ФК «Колос» (Ковалевка) во время матча десятого тура Украинской Премьер-лиги СК «Полтава» (Полтава) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 26 октября 2025 года.

ФК «Колос» (Ковалевка) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за повторное несоблюдение ФК «Колос» (Ковалевка) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного состояния, а именно – относительно эвакуации команды в укрытие.

3. КДК рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) во время матча десятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), который состоялся 26 октября 2025

ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен за повторное осуществление болельщиками ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) скандирований нецензурного характера.