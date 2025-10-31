Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 17:57
14
0

Кудровка – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги стартовал в пятницу, 31 октября, в 18:00

31 октября 2025, 17:57
14
0
Кудровка – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кудровка – Оболонь

В пятницу, 31 октября, проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и киевская «Оболонь».

Команды вышли на поле стадиона «Оболонь-Арена». Встреча началась в 18:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначен Владимир Новохатний.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кудровка» занимает 11-е место после десяти сыгранных туров, в активе команды 11 пунктов. «Оболонь» набрала 13 баллов и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 11-тур. 31 октября

Кудровка Оболонь 0:0 (обновляется)

Видео голов:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Оболонь Киев Кудровка - Оболонь видео голов и обзор
