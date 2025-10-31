Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КВАРЦЯНЫЙ: «Этот игрок Динамо – кандидат в сборную. Ребров наблюдал»
31 октября 2025, 23:22
КВАРЦЯНЫЙ: «Этот игрок Динамо – кандидат в сборную. Ребров наблюдал»

Бывший тренер – о Тарасе Михавке

УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о защитнике киевского «Динамо» Тарасе Михавке.

«Что касается Михавка, то Тарас – кандидат в национальную сборную Украины. Думаю, что за игрой Динамо и Шахтера наблюдал и Ребров, поэтому его, возможно, Шовковский сознательно и поставил, чтобы показать, скажем так. Ведь, если вдруг что случится с Матвиенко, то именно Михавко может его и заменить в сборной», – рассказал Виталий Кварцяный.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Виталий Кварцяный Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Перець
Ще рано,  інколи чудить не по дитячому
Ответить
0
samird
З Матвієнком "бо ж раптом щось" вже давно трапилось. І це не заважає йому бути капітаном та гравцем основи збірної. 
Ответить
0
