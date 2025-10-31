Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Альба тепло высказался о «вечном» одноклубнике Месси
Major League Soccer
31 октября 2025, 09:07 |
Альба тепло высказался о «вечном» одноклубнике Месси

Легендарный испанец провел с аргентинцем почти всю карьеру

Альба тепло высказался о «вечном» одноклубнике Месси
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лионель Месси и Жорди Альба

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба поделился мыслями о своем легендарном одноклубнике Лионеле Месси. В прошлом оба футболиста защищали цвета «Барселоны».

«Никогда не думал, что смогу играть с лучшим футболистом мира. Честно признаться, это настоящая привилегия. Я провел с ним вместе почти всю карьеру. Мы прекрасно понимаем друг друга», – сказал Альба в большом интервью для Sport.es.

Ранее 36-летний Альба объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона Major League Soccer (МЛС). В июле 2023 года «Интер Майами» объявил о подписании с Альбой контракта на 1,5 года с возможностью продления еще на год.

В 2025 году испанский защитник сыграл в 44 матчах, в активе футболиста 7 голов и 11 результативных передач.

Жорди Альба Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Оксана Баландина Источник: Sport.es
