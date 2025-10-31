Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конор БРЭДЛИ: «Арне Слот меняет тактику перед каждой игрой Ливерпуля»
Англия
31 октября 2025, 04:23 | Обновлено 31 октября 2025, 04:54
76
0

Конор БРЭДЛИ: «Арне Слот меняет тактику перед каждой игрой Ливерпуля»

Защитник красных прокомментировал неудачную серию команды в АПЛ

31 октября 2025, 04:23 | Обновлено 31 октября 2025, 04:54
76
0
Конор БРЭДЛИ: «Арне Слот меняет тактику перед каждой игрой Ливерпуля»
Setanta Sports. Конор Брэдли

Защитник «Ливерпуля» Коннор Брэдли рассказал о неудачной серии в АПЛ и изменениях в игре команды:

«Неудачная серия в АПЛ? Да, это что-то такое, чего никогда раньше не было за всё время, что я играю в «Ливерпуле». Так что да, нам просто нужно продолжать бороться. Очевидно, мы очень расстроены. Совсем не так мы хотели бы провести последние несколько матчей. Но в любом случае, как я уже говорил, у нас есть несколько действительно выдающихся игроков, и мы просто должны продолжать сражаться и держаться вместе.

Когда переживаешь трудные моменты на поле, главное, чтобы каждый сделал выводы и поддерживал друг друга. Каждый может ошибиться или что-то еще. Но товарищи должны пытаться прикрыть своего одноклубника и помочь ему на поле.

Очень важно, чтобы мы держались вместе и продолжали бороться друг за друга. Потому что сезон продолжается, и игры идут одна за другой. Мы понимаем, что каждая из них, очевидно, будет сложным испытанием.

Изменения в игре команды? Мы изменились во многих аспектах игры. Да, мы подписали много новых игроков, которым нужно время на адаптацию. Но что касается тактики, тренер меняет нашу тактику перед каждой игрой. Поэтому каждая игра проходит по-разному.

Впрочем, так же было и в прошлом сезоне, когда мы выиграли чемпионат. Так что для нас в этом уже нет существенной разницы. Мы всегда настроены на то, что тренер предложит нам какие-то новые вещи. Но привыкание к некоторым из них требует времени.

Каждый раз, когда к команде присоединяется достаточно много новых игроков, а команда теряет многих игроков, также нужен время, чтобы понять, как именно нужно играть, и наладить отношения. Потому что это почти невозможно сделать за 1–2 дня. Нужны недели и даже месяцы, чтобы построить необходимые отношения с людьми на поле и вне его».

По теме:
Знаменитый экс-игрок Челси включен в Зал славы АПЛ
Ливерпуль потерпел самое большое за 91 год домашнее поражение в Кубке
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Ливерпуль Арне Слот Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Конор Брэдли
Николай Степанов Источник: Setanta Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20
Футбол | 31 октября 2025, 01:13 2
Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20
Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20

Киевский клуб заинтересован в услугах 20-летнего Леандриньо из «Васко да Гама»

Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 30 октября 2025, 06:23 13
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала

Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 30.10.2025, 18:59
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Кварцяный указал Шовковскому, кто для Динамо ценный игрок
Футбол | 31.10.2025, 04:32
Кварцяный указал Шовковскому, кто для Динамо ценный игрок
Кварцяный указал Шовковскому, кто для Динамо ценный игрок
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Футбол | 30.10.2025, 17:20
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
30.10.2025, 18:59 18
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
29.10.2025, 05:02 5
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем