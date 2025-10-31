Конор БРЭДЛИ: «Арне Слот меняет тактику перед каждой игрой Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Коннор Брэдли рассказал о неудачной серии в АПЛ и изменениях в игре команды:

«Неудачная серия в АПЛ? Да, это что-то такое, чего никогда раньше не было за всё время, что я играю в «Ливерпуле». Так что да, нам просто нужно продолжать бороться. Очевидно, мы очень расстроены. Совсем не так мы хотели бы провести последние несколько матчей. Но в любом случае, как я уже говорил, у нас есть несколько действительно выдающихся игроков, и мы просто должны продолжать сражаться и держаться вместе.

Когда переживаешь трудные моменты на поле, главное, чтобы каждый сделал выводы и поддерживал друг друга. Каждый может ошибиться или что-то еще. Но товарищи должны пытаться прикрыть своего одноклубника и помочь ему на поле.

Очень важно, чтобы мы держались вместе и продолжали бороться друг за друга. Потому что сезон продолжается, и игры идут одна за другой. Мы понимаем, что каждая из них, очевидно, будет сложным испытанием.

Изменения в игре команды? Мы изменились во многих аспектах игры. Да, мы подписали много новых игроков, которым нужно время на адаптацию. Но что касается тактики, тренер меняет нашу тактику перед каждой игрой. Поэтому каждая игра проходит по-разному.

Впрочем, так же было и в прошлом сезоне, когда мы выиграли чемпионат. Так что для нас в этом уже нет существенной разницы. Мы всегда настроены на то, что тренер предложит нам какие-то новые вещи. Но привыкание к некоторым из них требует времени.

Каждый раз, когда к команде присоединяется достаточно много новых игроков, а команда теряет многих игроков, также нужен время, чтобы понять, как именно нужно играть, и наладить отношения. Потому что это почти невозможно сделать за 1–2 дня. Нужны недели и даже месяцы, чтобы построить необходимые отношения с людьми на поле и вне его».