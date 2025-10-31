Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 октября 2025, 03:45
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Instagram. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко стал одним из главных героев после кубковой победы над «Шахтером» (2:1).

Молодой динамовец опубликовал фото со стадиона, и его Instagram сразу заполнили комментарии болельщиков с поддержкой и похвалой.

Фанаты отметили его самоотдачу, характер и лидерские качества: «Очень заметно, как ты показываешь характер на поле! Желаю всегда держать такую форму и бороться так, как ты умеешь»; «Классные фото и крутая игра. Поздравляю»; «The best!!!! Один из лучших в команде!»; «Молодец, горжусь «Динамо»!».

Всего за несколько часов пост Бражко собрал более 5 тысячи лайков – фанаты единодушно отметили, что именно такие воспитанники символизируют новый характер киевского «Динамо».

