ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко стал одним из главных героев после кубковой победы над «Шахтером» (2:1).

Молодой динамовец опубликовал фото со стадиона, и его Instagram сразу заполнили комментарии болельщиков с поддержкой и похвалой.

Фанаты отметили его самоотдачу, характер и лидерские качества: «Очень заметно, как ты показываешь характер на поле! Желаю всегда держать такую форму и бороться так, как ты умеешь»; «Классные фото и крутая игра. Поздравляю»; «The best!!!! Один из лучших в команде!»; «Молодец, горжусь «Динамо»!».

Всего за несколько часов пост Бражко собрал более 5 тысячи лайков – фанаты единодушно отметили, что именно такие воспитанники символизируют новый характер киевского «Динамо».