ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Instagram. Александр Шовковский и Марина Кутепова

После эмоционального кубкового триумфа над «Шахтером» главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский провел выходной в компании своей супруги Марины Кутеповой.

В сторис Instagram Марина поделилась кадрами их отдыха – пара гуляет по Мариинскому парку, наслаждаясь золотой осенью столицы.

На другом снимке – домашний завтрак. На столе творожники с ягодами, яблоки, ароматный кофе и бутылка кленового сиропа. Рядом на столе даже их домашний питомец – бородатая агама.

После важной победы в Кубке Украины Шовковский позволил себе редкий спокойный выходной день, который они с Мариной провели вместе.

Максим Лапченко Источник: Instagram
