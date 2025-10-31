ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

После эмоционального кубкового триумфа над «Шахтером» главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский провел выходной в компании своей супруги Марины Кутеповой.

В сторис Instagram Марина поделилась кадрами их отдыха – пара гуляет по Мариинскому парку, наслаждаясь золотой осенью столицы.

На другом снимке – домашний завтрак. На столе творожники с ягодами, яблоки, ароматный кофе и бутылка кленового сиропа. Рядом на столе даже их домашний питомец – бородатая агама.

После важной победы в Кубке Украины Шовковский позволил себе редкий спокойный выходной день, который они с Мариной провели вместе.