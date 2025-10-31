ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером
После эмоционального кубкового триумфа над «Шахтером» главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский провел выходной в компании своей супруги Марины Кутеповой.
В сторис Instagram Марина поделилась кадрами их отдыха – пара гуляет по Мариинскому парку, наслаждаясь золотой осенью столицы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На другом снимке – домашний завтрак. На столе творожники с ягодами, яблоки, ароматный кофе и бутылка кленового сиропа. Рядом на столе даже их домашний питомец – бородатая агама.
После важной победы в Кубке Украины Шовковский позволил себе редкий спокойный выходной день, который они с Мариной провели вместе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер считает, что украинцу нужно чаще играть
Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ