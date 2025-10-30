ФОТО. Сын Криштиану Роналду идет стопами отца. Очередной шумный дебют
Криштиану Роналду-младший провел первый матч в составе сборной Португалии U-16
Старший сын Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший – дебютировал за сборную Португалии (U-16) в четверг в матче против хозяев турнира, сборной Турции, который завершился победой португальцев со счетом 2:0.
При счете 2:0, после голов Самуэля Тавареша из «Спортинга» и Рафаэла Кабрала из «Браги», Роналду-младший вышел на поле в компенсированное время встречи в Анталье (Турция).
15-летний Роналду выступает на позиции нападающего в академии клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где играет его отец. Матч против Турции стал первым из трех, которые сборная Португалии U-16 проведет в рамках Кубка федераций. В субботу португальцы встретятся с Уэльсом, а завершат турнир в понедельник игрой против Англии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее в этом году Роналду-младший уже играл и забивал за сборную Португалии U-15.
Криштиану Роналду-старший, которому недавно исполнилось 40 лет, недавно отметил 950-й гол в своей карьере.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан сборной Португалии является лучшим бомбардиром в истории мужского международного футбола – на его счету 143 гола в 225 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер отметил игру Владимира Бражко в Классическом
Боксер хочет купить стадион