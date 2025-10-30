Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сын Криштиану Роналду идет стопами отца. Очередной шумный дебют
30 октября 2025, 23:30 | Обновлено 31 октября 2025, 00:10
ФОТО. Сын Криштиану Роналду идет стопами отца. Очередной шумный дебют

Криштиану Роналду-младший провел первый матч в составе сборной Португалии U-16

ФОТО. Сын Криштиану Роналду идет стопами отца. Очередной шумный дебют
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший

Старший сын Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший – дебютировал за сборную Португалии (U-16) в четверг в матче против хозяев турнира, сборной Турции, который завершился победой португальцев со счетом 2:0.

При счете 2:0, после голов Самуэля Тавареша из «Спортинга» и Рафаэла Кабрала из «Браги», Роналду-младший вышел на поле в компенсированное время встречи в Анталье (Турция).

15-летний Роналду выступает на позиции нападающего в академии клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где играет его отец. Матч против Турции стал первым из трех, которые сборная Португалии U-16 проведет в рамках Кубка федераций. В субботу португальцы встретятся с Уэльсом, а завершат турнир в понедельник игрой против Англии.

Ранее в этом году Роналду-младший уже играл и забивал за сборную Португалии U-15.

Криштиану Роналду-старший, которому недавно исполнилось 40 лет, недавно отметил 950-й гол в своей карьере.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан сборной Португалии является лучшим бомбардиром в истории мужского международного футбола – на его счету 143 гола в 225 матчах.

Максим Лапченко Источник: ESPN
