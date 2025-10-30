Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»

Звездный английский вингер «Эвертона» Джек Грилиш опубликовал шуточную Instagram-stories, в которой обратился к своему одноклубнику, украинскому левому защитнику Виталию Миколенко:

«Сделаешь так еще раз и будем драться», – так Джек подписал фото, на котором Виталий пытается дотронуться до его волос.

В сезоне 2025/26 Джек Грилиш провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. На счету Виталия Миколенко 8 поединков и ни одного результативного действия в нынешней кампании.

