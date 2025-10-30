Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Англия
30 октября 2025, 23:35 |
545
0

Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»

Джек Грилиш в шутку обратился к Виталию Миколенко

30 октября 2025, 23:35 |
545
0
Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Звездный английский вингер «Эвертона» Джек Грилиш опубликовал шуточную Instagram-stories, в которой обратился к своему одноклубнику, украинскому левому защитнику Виталию Миколенко:

«Сделаешь так еще раз и будем драться», – так Джек подписал фото, на котором Виталий пытается дотронуться до его волос.

В сезоне 2025/26 Джек Грилиш провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. На счету Виталия Миколенко 8 поединков и ни одного результативного действия в нынешней кампании.

ФОТО. Звезда АПЛ пригрозил украинцу: «Сделаешь так еще раз и будем драться»

По теме:
Челси планирует в ближайшее время попрощаться с Мареской. Ему нашли замену
Украинский футболист претендует на звание игрока месяца в клубе АПЛ
Брайтон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Виталий Миколенко Джек Грилиш Эвертон фото юмор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30 октября 2025, 03:43 17
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес
Футбол | 30 октября 2025, 18:49 7
ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес
ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес

Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 4:3

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 30.10.2025, 19:59
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 30.10.2025, 22:22
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 19
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 2
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
30.10.2025, 18:59 9
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем