Будь как Грилиш. Чему нас учат главные футбольные звезды сезона 25/26?

Выигранный Усманом Дембеле Золотой мяч – особенный. Не только потому, что недавний середняк стал лучшим в мире, но и потому, что он вообще не вписывается в список лауреатов награды. Роналду – монстр фитнеса, Месси – инопланетянин, Модрич – пример профессионального отношения, Бензема – тот, кто дождался своего шанса и воспользовался им, Родри – футболист, который набирал очки каждый сезон и однажды стал лучшим. А Дембеле? Он еще недавно был примером игрока, который имел большой талант – и не смог им распорядиться. Растерял его из-за тяжелого характера, проблем с дисциплиной и нарушений режима. Но вот 2025 год, и Усман – лучший. Это доказывает, что почти всегда можно взяться за голову и вернуться. Пример Дембеле учит нас, что даже после ошибок жизнь продолжается и может быть необыкновенной.

Но француз – герой и звезда предыдущего сезона. В этом розыгрыше у нас есть новые. И также способные научить нас чему-то своими примерами. Этот материал – именно о таких футболистах и их уроках жизни. Осторожно: текст может оказаться неожиданно приятным для чтения.

Мбаппе: твой поезд не уйдет без тебя

Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан играет на высшем уровне еще с тинейджерского возраста. С самого начала было понятно, что он является одним из игроков поколения, как вариант – главным. Но вплоть до 25 лет выступал за «ПСЖ» – команду, которая не выигрывала ЛЧ. Теперь выиграла, но все еще выступает в самом слабом из топ-чемпионатов. Мы ожидали перехода Мбаппе в Англию или Испанию каждое лето, но тот тянул. В какой-то момент показалось, что все: опоздал. Когда оказался в Мадриде, сначала был лишь тенью самого себя. Не забивал стабильно. Прошел год, и теперь Килиан – главный фаворит на Золотой мяч. Просто сейчас на 10-матчевой серии с забитыми голами, каждые несколько дней творит магию на поле. Получается, его поезд не ушел. Он переехал в Ла Лигу тогда, когда почувствовал, что готов. В подходящее время.

Мбаппе учит нас, что нет смысла спешить. Если будешь продолжать делать что-то замечательное, то счастливое будущее никуда не денется.

Кейн: никогда не поздно все поменять

Еще 3 года назад Харри начинал сезон в составе «Тоттенхэма». Возможно, с предложениями от более сильных команд, которые либо не интересовали самого англичанина, либо не устраивали Леви. Очевидно: Харри хотел побить рекорд Ширера. До смены клубной прописки шел на то, чтобы уверенно обойти легендарного футболиста. Поэтому так рвался в «Ман Сити» несколько лет назад. Но 2 сезона назад таких вариантов не было. Или новая страна, или очередной год страданий с «Тоттенхэмом». Харри мог выбрать собственный комфорт. Как Тотти, например. Но пошел другим путем. В Германии сразу проиграл все, а под руководством Компани получил как никогда низкую позицию на поле – решение о переезде было не слишком удачным. Так казалось. А теперь Кейн – лучший бомбардир всей Европы.

Как говорят инфоцыганские коучи, нужно просто выйти из зоны комфорта. Кейн это сделал и теперь пожинает плоды. Решился на такое в 30 лет! И разве это не стоило того? Учит смелости.

Модрич: именно ты понимаешь лучше всего, когда хватит

Getty Images/Global Images Ukraine

Лука – живая легенда. Выигранные титулы с клубом, много лет карьеры на высшем уровне, Золотой мяч, участие в решающих поединках крупных турниров сборных… Но этим летом «Реал» не пожелал продлевать с ним контракт. В Мадриде решили, что 40 лет – предел. Что в таком возрасте шанс продолжать играть в топ-футбол слишком мал. Модрича еще пару лет назад звали в Саудовскую Аравию на «пенсию». Но он отказывался. Сейчас остался без команды, поэтому имел полное право отправиться на заработки. И все бы поняли. Но Лука остался в большой игре, подписав контракт с «Миланом». И сделал из команды претендента на титул, который уже в сезоне разочек завалил чемпиона. Вероятно, лучший футболист всей Серии А прямо сейчас.

Каждый первый «эксперт» в интернете писал, что хорвату уже пора на покой. Но Лука знал себя и свой организм лучше – и всего за 2 месяца доказал, что ему еще есть, что дать футболу. Потому что не дал никому принимать решения вместо себя.

Альварес: иногда лучшим решением является уйти

Альварес выиграл требл с «Манчестер Сити». В последний свой год в Англии уже был важным футболистом, а не просто дублером Холанда: в чемпионате уже тогда набрал больше минут, чем сам Эрлинг. Но Хулиан решил, что хочет большего. Он подумал, что статуса третьего или даже четвертого лучшего в атаке команды ему недостаточно. И ушел. Оттуда, где мог продолжать побеждать. Туда, где побеждать не привыкли и, возможно, даже не могут. И что теперь? Хулиан – самый хайлайтный футболист Ла Лиги. Забивает меньше Мбаппе, но работает с мячом даже более технично, чем француз. Уже забивал дальними ударами и со штрафных. Никто в Примере не играет настолько же зрелищно, как Альварес. Матчи «Атлетико» стоит смотреть ради него.

Хулиан учит нас, что иногда стоит отказаться от чего-то хорошего ради возможности получить что-то лучшее и более важное именно для тебя. Нормально уйти, чтобы стать счастливее.

Пас: построй свое счастье сам

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще в прошлом сезоне Нико Пас был среди лучших футболистов Серии А. Даже по тому же рейтингу Whoscored – седьмой главной звездой чемпионата. Поэтому вполне логичным решением для него было уйти. Хотя бы ради того, чтобы избавиться от вот этих уточнений «крутой, но играет за середняка» в отношении себя. Да и кто вообще в 2025 году после прорывного сезона так рискует: а вдруг останешься в текущей команде и уже никогда не сыграешь так хорошо? Не получишь предложения от топов. Не заработаешь все деньги мира. Пас мог заработать. Но остался в «Комо». Сейчас его команда в таблице выше «Лацио» и «Фиорентины», имеет хорошие шансы квалифицироваться в ЛЕ, а если повезет – даже в ЛЧ. Сам Пас с 6 голевыми действиями – лучший футболист лиги.

Нико учит нас, что необязательно искать лучшее место, чтобы осуществить мечту. Иногда это можно сделать без смены локации и окружения. Пусть даже для этого придется приложить несколько больше усилий.

Холанд: иногда стоит только переждать ливень

В первый же год в Англии Эрлинг забил 36 голов в чемпионате и установил новый рекорд лиги. Казалось, что теперь он будет столь же продуктивным каждый год... но нет. В следующем сезоне забил только 27, после этого – всего лишь 22. До сих пор хорошие показатели, но не лучшие в мире. А Холанд хочет быть лучшим. После провала «горожан» претендент на Золотой мяч мог бы принять решение уйти. Устать от того, что не становится лучше. Усомниться, соответствует ли клуб его амбициям. На Эрлинга есть спрос, это 100%. Но Холанд остался и, кажется, даже не рассматривал вариант смены клубной прописки. Сейчас у него 9 забитых в 7 турах, так что отметку в 22 гола, если сумеет немного прибавить, пробьет в чемпионате еще до Нового года. Пребывает на 10-матчевой серии с забитыми.

Когда намечается кризис, лучшие уходят, чтобы продолжать выигрывать. Холанд остался. Теперь он безальтернативно лучшая классическая «девятка» в мире. Иногда неудачи – это просто плохой период, который нужно пережить.

Диас: быть с теми, кто тебя ценит

Getty Images/Global Images Ukraine

Диас не был ключевым футболистом чемпионского «Ливерпуля». Символ работы Слота в Англии – Гравенберх, который стал одним из лучших в мире из вечно перспективного. Лучший в команде – Салах, потому что ставил рекорды и делал разницу. Ван Дейк и Алиссон гарантировали надежность у собственных ворот. Место Диаса в чемпионской истории «Ливерпуля» – в лучшем случае пятое, если не шестое-седьмое. Но летом, когда он ушел, оказалось, что вообще-то Луис – лучший левый вингер АПЛ. Точно сильнее Гарначо, Нету и Мартинелли, продуктивнее Доку. «Ливерпуль» не «ставил» на футболиста, который имел все, чтобы стать звездой чемпионата. Его лучший сезон в АПЛ – 18 голевых действий. В Бундеслиге оформил 9 за всего-то 6 туров.

Диас уехал из команды, которая делала ставку на других футболистов, туда, где ему были готовы дать одну из самых важных ролей. Теперь он звезда, а не звездный помощник. Потому что выбрал быть с теми, кому действительно нужен.

Грилиш: у тебя всегда будет второй шанс

Как Дембеле, но более приземленная версия. Грилиш – безусловно талантливый. Уже не раз писал, что не считаю его переход в «Ман Сити» ошибкой. В год требла он был, на мой взгляд, третьим самым важным футболистом как минимум атаки команды, если не вообще. Он был звездой, он сиял, Пеп на пресс-конференциях его только хвалил. Но дальше что-то пошло не так. Может, проблемы с дисциплиной. Или сам Джек почувствовал, что достиг всего в Манчестере или, даже больше, в футболе. И присел на скамейку запасных. Травмы, восстановление, новые травмы, матчи в запасе, травмы, плохие поединки... Мы забыли о Джеке вообще в сезоне 24/25. Мы могли его потерять. Потеряли, как казалось. Но он вернулся. Оформил 1+4 в «Эвертоне» еще до середины октября. Один из лучших футболистов топ-лиг из тех, кто не играет в топ-команде.

Джек учит нас своим примером, что тебе дадут второй шанс, если ты действительно хочешь его получить. В тебя поверит хоть кто-то. И ты снова будешь лучшей версией себя.

Гримальдо: любой может засиять

Getty Images/Global Images Ukraine

Даже защитник. Алекс переехал в топ-лигу только в 26 лет, уже через пару месяцев ему исполнилось 27. Сразу выиграл чемпионат, но не убедил тренера испанской сборной в своей крутости, поэтому не был основным на победном для страны Евро. Возможно, потому что Гримальдо был звездой в исключительной чемпионской команде, где каждого хотелось хвалить. Глаза разбегались: нужно сказать хорошо о Та, о Вирце, о Джаке, даже о Бонифейсе. Гримальдо выиграл, но несколько затерялся на фоне более звездных партнеров. Теперь все ушли. Он остался один, а «Байер» не топ. Клуб уже сменил тренера, теряет очки в каждом втором туре. Зато Гримальдо – главная звезда. Забивает, отдает, создает моменты. На этой неделе впервые за почти год сыграл в основе сборной – и сразу отдал ассист. Теперь его замечают.

Гримальдо благодаря преданности делу стал лучшим в клубе и одной из главных звезд Бундеслиги. Не помешали ни позиция, ни провал команды. Делай то, что делаешь, хорошо – и тебя заметят. Рано или поздно.

Винисиус: иногда принятие к лучшему

Бразилец чуть больше года назад был близок к тому, чтобы выиграть Золотой мяч. Стал вторым в голосовании. Не смог принять этот статус и написал тот самый пост, где «я сделаю это еще 10 раз» и «они еще не готовы». А еще получил в партнеры по команде Мбаппе – игрока поколения. Многие анонсировали борьбу между звездами за статус главной в Мадриде, но борьбы не состоялось. Вини не смог навязать конкуренцию. Продолжал кое-где тянуть на себя и провоцировал болельщиков даже после плохих матчей. За всего сезон стал из второго лучшего в мире тем, кого «Реал» готов продать. Но в этом розыгрыше согласился на роль звездного помощника (даже с лавки готов выходить) – и снова сияет. Раз в пару-тройку матчей, но ярко, как прежде.

Вини принял, что пока не способен выиграть конкуренцию у Мбаппе и бороться за звание лучшего в мире. Теперь он сконцентрирован на себе и футболе. Благодаря этому снова топ. Иногда достаточно просто принять реальность, чтобы сделать шаг вперед и оставить тяжелый период позади.