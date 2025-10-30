В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
Кит Вайнесс считает, что норвежец может перейти в «Реал»
Бывший спортивный директор «Астон Виллы» Кит Вайнесс высказался о возможном трансфере норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинг Холанда:
«Я думаю, что Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити» в конце этого сезона.
Многие говорят о том, что Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал» и перейти в Саудовскую Аравию. Слухи о 200 миллионах евро стерлингов за него могут стать фактором, который позволит испанскому клубу сделать предложение по Холанду.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение покинуть «Реал».
