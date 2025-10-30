Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
Англия
30 октября 2025, 23:45 |
148
0

В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру

Кит Вайнесс считает, что норвежец может перейти в «Реал»

30 октября 2025, 23:45 |
148
0
В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Бывший спортивный директор «Астон Виллы» Кит Вайнесс высказался о возможном трансфере норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинг Холанда:

«Я думаю, что Эрлинг Холанд может покинуть «Манчестер Сити» в конце этого сезона.

Многие говорят о том, что Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал» и перейти в Саудовскую Аравию. Слухи о 200 миллионах евро стерлингов за него могут стать фактором, который позволит испанскому клубу сделать предложение по Холанду.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение покинуть «Реал».

По теме:
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
Саудовская Аравия. Звездный Аль-Ахли упустил победу на 90+11 минуте
Звезда Реала в ближайшее время вернется на поле
Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30 октября 2025, 07:47 9
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко

«Львы» отправят тренера в отставку

Источник: Динамо интересуется бразильским защитником
Футбол | 30 октября 2025, 22:37 0
Источник: Динамо интересуется бразильским защитником
Источник: Динамо интересуется бразильским защитником

Леандриньо выступает за бразильский клуб «Васко да Гама»

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30.10.2025, 03:43
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Футбол | 30.10.2025, 16:43
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
30.10.2025, 18:59 9
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 19
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 11
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем