Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вадим ВИТЕНЧУК: «Все понимают, что матч с Черноморцем будет непростым»
Украина. Первая лига
30 октября 2025, 16:43 |
243
0

Вадим ВИТЕНЧУК: «Все понимают, что матч с Черноморцем будет непростым»

Полузащитник «Буковины» поделился ожиданиями от матча с одеським клубом

30 октября 2025, 16:43 |
243
0
Вадим ВИТЕНЧУК: «Все понимают, что матч с Черноморцем будет непростым»
ФК Буковина. Вадим Витенчук

В воскресенье, 2 ноября, в Одессе состоится центральный матч 14-го тура Первой лиги. «Черноморец» сыграет с лидером чемпионата «Буковиной». О подготовке к поединку рассказал полузащитник «Буковины» Вадим Витенчук.

– Вадим, впереди команду ожидает выезд в Одессу – в город, где ты делал свои первые шаги в футболе. Какие воспоминания остались о том периоде?

– Очень приятные воспоминания, ведь оттуда все начиналось. Там я сделал свои первые шаги в футболе. Радуюсь, что избрал этот путь – он стал частью моей жизни.

– После эмоциональной кубковой победы над «Нивой» команда начала подготовку к игре с «Черноморцем». Придает ли эта победная серия дополнительную уверенность в собственных силах?

– Конечно! Всегда приятно побеждать, еще и в стольких матчах подряд. Довольны тем, что удалось пройти дальше в Кубке, и будем ожидать встречи со следующим соперником в четвертьфинале. Наша победная серия очень мотивирует нас. Надеюсь, что мы ее продолжим дальше. Все понимают, что матч с Черноморцем будет непростым, обе команды хотят победить. Но мы сделаем все, чтобы продлить серию и двигаться вперед на этой волне.

– Перед матчем чувствуется большой ажиотаж среди болельщиков обоих клубов. Влияет ли это на подготовку команды? Есть ли разница с предыдущими матчами и чувствуется ли большая ответственность за результат?

– Мы готовимся спокойно. Напротив, приятно, когда на трибунах много людей. На кубковом поединке с «Нивой» была безумная поддержка на трибунах – болельщики гнали нас вперед, даже когда сил не хватало. Это было круто. Надеюсь, что и в Одессе нас поддержат те, кто сможет посетить эту игру – родные, друзья, знакомые. Многие будут следить за матчем онлайн – и мы будем чувствовать их поддержку тоже.

– Что скажешь о современном «Черноморце»? Какой это соперник в футбольном плане?

– В составе «Черноморца» большое количество опытных игроков, знающих, что делать на футбольном поле. Мы их проанализируем, сделаем выводы и будем знать, как им противодействовать.

– «Буковина» имеет преимущество над «Черноморцем» в турнирной таблице. Придает ли это психологической уверенности команде?

– Это очень приятно, но пока рано обращать внимание на таблицу. Впереди еще много сложных матчей, и речь идет не только о Черноморце, ведь до завершения летне-осенней части сезона непростых поединков хватает. Сейчас мы настраиваемся как на обычную игру, стараемся только побеждать.

По теме:
Металлург – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Черноморец Одесса Вадим Витенчук
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29 октября 2025, 21:27 7
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице

В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30 октября 2025, 00:21 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»

Лидер Динамо оценил победу в матче Кубка Украины

Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне
Футбол | 30.10.2025, 17:02
Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне
Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
ФОТО. Жена Шовковского показала, как отмечали победу над Шахтером
Футбол | 30.10.2025, 14:40
ФОТО. Жена Шовковского показала, как отмечали победу над Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала, как отмечали победу над Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 10
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем