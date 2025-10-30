Вадим ВИТЕНЧУК: «Все понимают, что матч с Черноморцем будет непростым»

В воскресенье, 2 ноября, в Одессе состоится центральный матч 14-го тура Первой лиги. «Черноморец» сыграет с лидером чемпионата «Буковиной». О подготовке к поединку рассказал полузащитник «Буковины» Вадим Витенчук.

– Вадим, впереди команду ожидает выезд в Одессу – в город, где ты делал свои первые шаги в футболе. Какие воспоминания остались о том периоде?

– Очень приятные воспоминания, ведь оттуда все начиналось. Там я сделал свои первые шаги в футболе. Радуюсь, что избрал этот путь – он стал частью моей жизни.

– После эмоциональной кубковой победы над «Нивой» команда начала подготовку к игре с «Черноморцем». Придает ли эта победная серия дополнительную уверенность в собственных силах?

– Конечно! Всегда приятно побеждать, еще и в стольких матчах подряд. Довольны тем, что удалось пройти дальше в Кубке, и будем ожидать встречи со следующим соперником в четвертьфинале. Наша победная серия очень мотивирует нас. Надеюсь, что мы ее продолжим дальше. Все понимают, что матч с Черноморцем будет непростым, обе команды хотят победить. Но мы сделаем все, чтобы продлить серию и двигаться вперед на этой волне.

– Перед матчем чувствуется большой ажиотаж среди болельщиков обоих клубов. Влияет ли это на подготовку команды? Есть ли разница с предыдущими матчами и чувствуется ли большая ответственность за результат?

– Мы готовимся спокойно. Напротив, приятно, когда на трибунах много людей. На кубковом поединке с «Нивой» была безумная поддержка на трибунах – болельщики гнали нас вперед, даже когда сил не хватало. Это было круто. Надеюсь, что и в Одессе нас поддержат те, кто сможет посетить эту игру – родные, друзья, знакомые. Многие будут следить за матчем онлайн – и мы будем чувствовать их поддержку тоже.

– Что скажешь о современном «Черноморце»? Какой это соперник в футбольном плане?

– В составе «Черноморца» большое количество опытных игроков, знающих, что делать на футбольном поле. Мы их проанализируем, сделаем выводы и будем знать, как им противодействовать.

– «Буковина» имеет преимущество над «Черноморцем» в турнирной таблице. Придает ли это психологической уверенности команде?

– Это очень приятно, но пока рано обращать внимание на таблицу. Впереди еще много сложных матчей, и речь идет не только о Черноморце, ведь до завершения летне-осенней части сезона непростых поединков хватает. Сейчас мы настраиваемся как на обычную игру, стараемся только побеждать.