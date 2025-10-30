Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Кубок Украины
30 октября 2025, 13:56 | Обновлено 30 октября 2025, 14:01
«Горняки» прекратили борьбу за Кубок Украины

ФК Шахтер

В среду, 29 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» в Киеве встретился с «Динамо». Встреча завершилась поражением команды Арды Турана со счетом 1:2.

«Шахтер» владел преимуществом в первом тайме. Команда создала несколько голевых моментов, однако забить не смогла.

А вот в начале второго тайма «горняки» открыли счет. Мейреллиш на 48-й минуте переправил мяч в ворота «Динамо».

После гола «Шахтер» отдал мяч сопернику, за что в итоге и поплатился. «Динамо» забило два мяча и вышло в четвертьфинал.

Болельщики «Шахтера» разочарованы поражением. Тем более, что команда вела в счете и упустила победу.

Xiorc: И ради этого позора стоило сливать матч против Легии?

Vlad: Дело даже не в проигрыше, а в отсутствии желания победить. Добиться результата любой ценой... землю грызть, и это самое страшное...

Тим: Инвалиды вернулись. Оборвались против мертвого Динамо. Что мы вообще делаем в поле? ПОЛНЫЙ ПОЗОР! Пушич, вернись, все простим!!

Артем О: Эпохальное тренерское поражение.

Павло: Ну что, поздравляем Динамо. Наши игроки сами решили бросить играть и подарить победу.

Antonio Silva: Очередной позор под руководством Турана.

Анатолій: Вы просто позор для всей шахтерской семьи. После гола садиться в оборону всей командой как против вас играет Реал Мадрид. Просто жаль потраченного времени.

Женя: Ну, зато Кудровку выиграли и против Легии второй состав выставил. Даже вопросов к игрокам нет, кроме реализации нечем упрекать. Но снова при турке бросили играть после гола, может, надо все же что-то менять? Например хорвата после прихода которого Шахтер стал командой «купи-продай».

Bohdan: Зачем отдавать мяч после забитого гола? Реализация – катастрофа. Еще в первом тайме нужно было закрывать этот матч, моменты были для этого. Эгиналду и Невертон – это не забивные игроки. Как же стыдно такому слабому Динамо проигрывать, эта команда нулевая в Европе и возившая нас во втором тайме. Стыдно.

Aleksandr: Такого безхребетного Шахтёра никогда раньше не было.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер реакция болельщиков Арда Туран
Сергей Турчак Источник: Telegram
Burevestnik
чи були якісь коменти від Пал Кіна чи від Ср Ни про поразку ШеДе?
чи їм оцей кубок пох..?
_9Quantum19_KhM25
Те, про що я писав і напишу ще раз. "Гірники" просто злили гру "Динамо". Навіть трохи віддає договірним матчем. Але ж за справжні договірняки не судять, чи не так?)
