Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 12:44 | Обновлено 30 октября 2025, 12:54
0

Агротех и Феникс-Мариуполь не могут начать матч Кубка Украины

В Кропивницком раздался сигнал воздушной тревоги

ФК Феникс-Мариуполь

Аматорский Агротех на домашнем стадионе принимает Феникс-Мариуполь в матче 1/8 финала Кубка Украины. Команды соревнуются за путевку в 1/4 финала турнира.

Перед стартом матча в Кропивницком раздался сигнал воздушной тревоги. Украинский военный успел провести первый символический удар и в этот момент арбитр забрал команды с футбольного поля, отправив в укрытие. Поединок возобновится после отбоя.

ОБНОВЛЕНО. В Кропивницком прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Команды начали матч в 12:50 по киевскому времени

На стадии 1/32 финала Кубка Украины Агротех разобрался с Эпицентром (9:8 в серии пенальти), а в 1/16 выбил одесский Черноморец (5:4 в серии пенальти). Феникс-Мариуполь в 1/32 прошел ФК Ужгород (2:1), а в 1/16 выбил запорожский Металлург (4:2 в серии пенальти)

Феникс-Мариуполь Агротех Тишковка Кубок Украины по футболу воздушная тревога
