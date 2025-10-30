Ливерпуль демонстрирует худшую текущую форму среди всех команд топ-5 лиг
Команда Арне Слота потерпела 6 поражений в последних 7 матчах
Ливерпуль, начиная с 27 сентября, наибольшее количество поражений во всех турнирах среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
«Красные» из последних 7 матчей умудрились 6 проиграть. Ни один другой клуб из топ чемпионатов не имеет такой ужасающей текущей формы.
Ливерпуль в последних 7 матчах
- КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
- АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- ЛЧ, Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
- ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
За аналогичный период времени по 5 поражений имеют Ноттингем Форест и Майнц.
Клубы топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября 2025 года
- 6 – Ливерпуль (7 матчей)
- 5 – Ноттингем Форест (6 матчей)
- 5 – Майнц (7 матчей)
- 4 – Санкт-Паули (5 матчей)
- 4 – Вольфсбург (5 матчей)
- 4 – Дженоа (5 матчей)
- 4 – Осер (5 матчей)
- 4 – Фулхэм (5 матчей)
- 4 – Айнтрахт (7 матчей)
- 3 – Вест Хэм Юнайтед (4 матча)
Look away now Liverpool fans 🫣 pic.twitter.com/kKVkfCI0FI— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
От УПЛ в Кубке останется три клуба или ждем очередную сенсацию?
Динамо удалось обыграть Шахтер