Ливерпуль демонстрирует худшую текущую форму среди всех команд топ-5 лиг

Ливерпуль, начиная с 27 сентября, наибольшее количество поражений во всех турнирах среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

«Красные» из последних 7 матчей умудрились 6 проиграть. Ни один другой клуб из топ чемпионатов не имеет такой ужасающей текущей формы.

Ливерпуль в последних 7 матчах

КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3

АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

ЛЧ, Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5

АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1

ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

За аналогичный период времени по 5 поражений имеют Ноттингем Форест и Майнц.

Клубы топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября 2025 года

6 – Ливерпуль (7 матчей)

5 – Ноттингем Форест (6 матчей)

5 – Майнц (7 матчей)

4 – Санкт-Паули (5 матчей)

4 – Вольфсбург (5 матчей)

4 – Дженоа (5 матчей)

4 – Осер (5 матчей)

4 – Фулхэм (5 матчей)

4 – Айнтрахт (7 матчей)

3 – Вест Хэм Юнайтед (4 матча)