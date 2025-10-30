Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль демонстрирует худшую текущую форму среди всех команд топ-5 лиг
Англия
30 октября 2025, 12:26 |
135
0

Ливерпуль демонстрирует худшую текущую форму среди всех команд топ-5 лиг

Команда Арне Слота потерпела 6 поражений в последних 7 матчах

30 октября 2025, 12:26 |
135
0
Ливерпуль демонстрирует худшую текущую форму среди всех команд топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль, начиная с 27 сентября, наибольшее количество поражений во всех турнирах среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

«Красные» из последних 7 матчей умудрились 6 проиграть. Ни один другой клуб из топ чемпионатов не имеет такой ужасающей текущей формы.

Ливерпуль в последних 7 матчах

  • КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
  • АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • ЛЧ, Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
  • ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

За аналогичный период времени по 5 поражений имеют Ноттингем Форест и Майнц.

Клубы топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством поражений во всех турнирах, начиная с 27 сентября 2025 года

  • 6 – Ливерпуль (7 матчей)
  • 5 – Ноттингем Форест (6 матчей)
  • 5 – Майнц (7 матчей)
  • 4 – Санкт-Паули (5 матчей)
  • 4 – Вольфсбург (5 матчей)
  • 4 – Дженоа (5 матчей)
  • 4 – Осер (5 матчей)
  • 4 – Фулхэм (5 матчей)
  • 4 – Айнтрахт (7 матчей)
  • 3 – Вест Хэм Юнайтед (4 матча)
По теме:
Челси «лидирует» в сезоне по количеству красных карточек среди клубов АПЛ
«Играет для себя». Мареска раскритиковал игрока Челси
Кризис Ливерпуля вполне прогнозируем, но пока это плюс для клуба
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Кубок английской лиги по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2025, 07:15 28
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

От УПЛ в Кубке останется три клуба или ждем очередную сенсацию?

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30 октября 2025, 03:43 16
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29.10.2025, 20:23
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Агротех и Феникс-Мариуполь не могут начать матч Кубка Украины
Футбол | 30.10.2025, 12:44
Агротех и Феникс-Мариуполь не могут начать матч Кубка Украины
Агротех и Феникс-Мариуполь не могут начать матч Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 277
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем