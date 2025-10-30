Кризис Ливерпуля вполне прогнозируем, но пока это плюс для клуба

На данный момент мерсисайдцы потерпели 6 поражений в 7-ми последних встречах: 0:1 от «Галатасарая» в Лиге Чемпионов, 1:2 от «Кристал Пэлас», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и 2:3 от «Брентфорда» в Премьер-Лиге и 0:3 от «Кристал Пэлас» в Кубке Английской лиги. Причин провального отрезка достаточно, и именно их совокупность вылилась в такие результаты.

Постчемпионский синдром. Титул проще взять, чем защитить. Скаузеры не выглядели непобедимыми в прошлом сезоне, и им в некотором смысле повезло, что главные конкуренты («Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал») в определенный промежуток кампании 2024/2025 сбавили обороты. «Ливерпуль» на фоне всех выглядел самым стабильным. Немного удачи и невероятная форма Салаха также стали основными компонентами успеха. Текущий сезон «красные» начали с магических побед на последних минутах, но всем было очевидно, что долго так не продлится. В конце концов, «Кристал Пэлас», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» одолели команду Слота ее же оружием. Магия, фортуна и все другие подобные штучки уже не работают, а без них мерсисайдцы угодили в состояние, когда чемпион совсем не выглядит как чемпион.

Спад Салаха. Это было прогнозируемо, что я отмечал еще весной, когда Мохамед разрывал АПЛ. Даже тогда становилось понятно: это – пик египтянина, дальше пойдет регресс. 4 гола и 3 ассиста в 13-ти встречах этого сезона – неплохо, однако не впечатляют. Останусь при мнении, что летом клубу нужно отпускать Салаха.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Перестройка схемы. В кампании 2024/2025 Слот не прибегал к кардинальным изменениям. «Ливерпуль» двигался на настройках Юргена Клоппа с небольшой корректировкой со стороны Слота. Летом Арне начал значительно больше менять модель игры «красных». В частности, наличие ярко выраженного центрфорварда, встраивание Флориана Вирца, новые крайние защитники. В современном футболе, в команде, где главной является система игры, а не только исполнители, любая перестройка не может пройти гладко.

Проблемная позиция правого защитника. Есть вопросы и по левому флангу, но там Керкез и Робертсон еще как-то справляются. А вот справа пока все выглядит не очень. Джереми Фримпонга тренерский штаб мерсисайдцев видит в большей степени в атаке, еще и нидерландец получил второе повреждение за 3 месяца. Поэтому роль основного бека должна была лечь на плечи Конора Брэдли. Что произошло с североирландцем в этом сезоне – до сих пор не ясно. До травмы он выглядел по-настоящему классно, но сейчас иногда кажется, что это игрок уровня Чемпионшипа, а не чемпиона страны. Почти в половине матчей он заработал желтые карточки (в общей сложности 5 «горчичников»), к тому же чуть ли не все фолы бессмысленны, а количество ошибок поражает! Дважды уже по ходу текущей кампании Конора меняли после 1-го тайма. По игре между номинальным центральным полузащитником Домиником Собослаи и защитником Брэдли – просто пропасть. Да и замены североирландцу по позиции нет, ведь Джо Гомес – постоянный гость лазарета.

Количество новичков. Когда перед стартом сезона букмекеры, оценивая трансферы «Ливерпуля», прочили ему первое место, они точно не учли одной важной детали. Если команда играет в системный футбол, то даже футболисту, приобретенному за 125 млн евро, нужна интеграция. Все, кто критикует Флориана Вирца, точно не смотрят матчи «красных», ведь тогда бы, во-первых, видели объем его работы, в частности в продвижении мяча и создании предголевых моментов, во-вторых, сопоставляли бы, что в «Байере» он играл почти как центрфорвард, а в Англии как полузащитник. Добавим к этому далеко не оптимальную форму Исака, адаптацию Керкеза, Фримпонга и Экитике, которые, хотя и играют в основе, но от них требуют результата сразу. В современном спорте наивысшего уровня так это не работает. Если команда исповедует системный и не примитивный футбол, любому игроку нужно время на адаптацию и понимание философии клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Пути решения

На самом деле для Слота и его подопечных даже хорошо, что кризис случился сейчас – осенью. У скаузеров есть достаточно времени все исправить даже в этом сезоне, но для этого, кажется, стоит принять несколько не особо популярных решений.

Отправить Салаха в запас. Если Мохамед не демонстрирует должного уровня и не дает результата, какой смысл держать его на поле? Тем более, с учетом того, как прибавил Федерико Кьеза. Пусть итальянец попробует свои силы в старте, а египтянин усиливает игру со скамейки запасных.

Собослаи – основной правый защитник. Если венгр на этот момент лучший защитник, а Брэдли и Фримпонг не тянут на роль основных, пусть именно Доминик и закрывает эту позицию.

Никоим образом не давить на новичков. Лично я не сомневаюсь в том, что Вирц совершит минимум 10 результативных действий в этом сезоне. Даже за первые два месяца видно, как Флориан добавляет с каждой игрой. Не уверен, что он сможет разрывать АПЛ как Кевин де Брюйне, но точно коэффициент полезного действия будет расти. То же случится с Экитике, Исаком и Фримпонгом, когда они полностью интегрируются в футбол Арне Слота.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Усилиться зимой. «Ливерпулю» требуются центральный и правый защитник. Если клуб подпишет их в январе, то сможет решить проблему необходимой ротации.

На месте болельщиков мерсисайдцев я бы не стал заранее слишком сильно нервничать и списывать своих любимцев из борьбы за титул. До нового года команда должна сыграться процентов на 60–70, что точно отразится на результатах. Поэтому я бы не исключал того, что «красные» смогут сохранить чемпионство.

Игорь ЯВКИН