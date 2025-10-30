Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Три года ждали и все же выиграли». Реакция фанов на победу Динамо
Кубок Украины
30 октября 2025, 12:46 | Обновлено 30 октября 2025, 12:59
Киевляне выбили «Шахтер» из Кубка Украины

ФК Динамо

В среду, 29 октября, в Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Шахтер» и вышло в четвертьфинал турнира.

В первом тайме преимуществом владел «Шахтер». Подопечные Арды Турана создали несколько голевых моментов, но пробить голкипера «Динамо» Руслана Нещерета не смогли.

«Шахтер» открыл счет на 48-й минуте. Но затем «Динамо» захватило инициативу и переломило ход поединка. Голы Андрея Ярмоленко и Герреро принесли победу «Динамо».

Динамовские болельщики испытали целую гамму эмоций – от разочарования игрой команды в первом тайме до эйфории от победы. Тем более, что команда обыграла принципиального соперника.

Bogdan: Тут молодцы. Только так и в еврокубках нужно.

Andrii: Как любят говорить болельщики Шахтера, где Шахтер?))

MYKHAILO OVOD: Динамо самые лучшие, давайте Кубок.

Nikolai: Не ожидал от киевлян, поздравляю. Давайте исправляйтесь в Еврокубках.

Евгений: Первый тайм полный треш, спасибо Нещерету, что спасал. А после пропущенного мяча во втором включились. С победой! В воскресенье будет ещё тяжелее.

Олександр: Нещерет в этом сезоне еще так не играл.

Илья: Все же три года ждали и все же выиграли, спасибо за ремонтаду.

Larixx: При первом голе думал все, капец, а потом я увидел, что Динамо это сила.

Михаил: Мёртвое Динамо против мёртвого Шахтёра. Повезло очень сильно.

Sobol6: Чему радуетесь!? Одна дворовая команда обыграла другую, игры как так и не будет.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер реакция болельщиков
