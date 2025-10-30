«Не вселяет покоя». Во Франции раскритиковали Забарного
Флоран Готро недоволен парой Ильи и Бералдо
Французский журналист Флоран Готро высказался об игре украинского центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 10-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (1:1):
«Это очень плохой матч для «ПСЖ». Стартовый состав был не очень хороший. В паре и индивидуально Илья Забарный и Лукас Бералдо не внушают спокойствия».
В матче против «Лорьяна» Илья Забарный играл на позиции правого защитника. За 90 минут на поле он отметился в протоколе только желтой карточкой и получил оценку 7,1 от статистического портала Sofascore.
