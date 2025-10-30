Реднапп указал на ошибку Слота в матче с Кристал Пэлас
Ливерпуль крупно проиграл в кубковом матче
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп указал на ошибку главного тренера «красных» Арне Слота после матча с «Кристал Пэлас».
«Ливерпуль» всухую проиграл в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (0:3).
Нидерландский специалист Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлым матчем Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом» (2:3).
«Это была не та команда. Он выбрал команду, которая действительно усложнила ему жизнь. У каждого может быть свое мнение по этому поводу, но с тем составом, который у нас есть – может быть, из 15-16 доступных игроков основного состава – я бы сделал другой выбор», – передает слова экс-футболиста Sky Sports.
В субботу «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в рамках матча 10-го тура национального первенства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Авторитетный украинский тренер дал свою оценку поединку Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером»