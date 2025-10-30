Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 октября 2025, 08:53 |
Реднапп указал на ошибку Слота в матче с Кристал Пэлас

Ливерпуль крупно проиграл в кубковом матче

30 октября 2025, 08:53 |
Реднапп указал на ошибку Слота в матче с Кристал Пэлас
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Арне Слот

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп указал на ошибку главного тренера «красных» Арне Слота после матча с «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» всухую проиграл в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (0:3).

Нидерландский специалист Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлым матчем Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом» (2:3).

«Это была не та команда. Он выбрал команду, которая действительно усложнила ему жизнь. У каждого может быть свое мнение по этому поводу, но с тем составом, который у нас есть – может быть, из 15-16 доступных игроков основного состава – я бы сделал другой выбор», – передает слова экс-футболиста Sky Sports.

В субботу «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в рамках матча 10-го тура национального первенства.

По теме:
Ливерпуль не выиграл ни одного матча против Кристал Пэлас в 2025 году
Слот пояснил, почему Ливерпуль в очередной раз проиграл Кристал Пэлас
Ливерпуль пропустил как минимум один гол уже в 10 матчах подряд
Оксана Баландина Источник: Sky Sports
