Барселона в восторге от нигерийского форварда Галатасарая

«Барселона» пристально следит за нигерийским нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном, но на данном этапе никаких встреч или диалога между сторонами не было.

По словам источника, многое будет зависеть от финансового положения каталонского клуба к 2026 году, поскольку в случае трансфера 26-летний игрок обойдется недешево.

Отмечается, что Осимхен – игрок, которым «Барселона» восхищается и за которым внимательно следит, поскольку в следующем году клуб рассчитывает избавиться от звездного поляка Роберта Левандовски.

«Галатасарай» заплатил за нигерийца 75 миллионов евро, подписав с ним долгосрочный контракт до 2029 года. Источник отмечает, что едва ли игрок с таким высоким ценником сразу уйдет без определенных условий, например, желания сменить обстановку.

Осимхен сыграл в 9 матчах в этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах, в активе футболиста 6 забитых мячей.