  ДОВБИК: После матча с Пльзенью надо было почувствовать себя счастливыми
Италия
30 октября 2025, 11:27
ДОВБИК: После матча с Пльзенью надо было почувствовать себя счастливыми

Украинский нападающий высказался о победе над Пармой

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик считает, что итальянская команда немного реабилитировалась после матча с клубом «Виктория Пльзень».

В матче Лиги Европы 23 октября «Рома» проиграла чешскому коллективу со счетом 1:2.

Матч 9-го тура Серии А между «Ромой» и «Пармой» закончился победой команды Джана Пьеро Гасперини со счетом 2:1. Автором второго гола стал 28-летний украинец.

«Я очень рад, что смог порадовать болельщиков. Матч с «Пльзенем» был катастрофой. Нам нужно было снова почувствовать себя счастливыми и выиграть этот матч... Я стараюсь сохранять концентрацию в игре и на тренировках. Тренер и все остальные мне помогают. Уверенность важна для нападающего. Мне нужно продолжать работать, чтобы забить, и я рад, что забил сегодня», – сказал игрок в послематчевом интервью.

В этом сезоне Довбик 11 раз выходил на поле на клубном уровне во всех турнирах, в активе форварда 2 гола и 1 результативная передача.

