Германия
30 октября 2025, 06:37 |
Бавария установила рекорд топ-5 лиг Европы, превзойдя Милан сезона 1992/93

Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 14 побед подряд во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября мюнхенская Бавария установила новый рекорд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед.

В матче 1/16 финала Кубка Германии Бавария на выезде победила Кельн со счетом 4:1. Благодаря этой виктории немецкий гранд продолжил свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 14 поединков во всех турнирах.

Таким образом, подопечные Венсана Компани превзошли достижение Милана, который в кампании 1992/93 выиграл 13 встреч подряд.

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (14 матчей)

  • Кубок Германии: Кельн – Бавария – 1:4
  • Бундеслига: Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов: Бавария – Брюгге – 4:0
  • Бундеслига: Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • Бундеслига: Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов: Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига: Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига: Хоффенхайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов: Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига: Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига: Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии: Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига: Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии: Штутгарт – Бавария – 1:2

Бавария Кубок Германии по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лига чемпионов Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
