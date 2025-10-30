Бавария установила рекорд топ-5 лиг Европы, превзойдя Милан сезона 1992/93
Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 14 побед подряд во всех турнирах
30 октября мюнхенская Бавария установила новый рекорд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед.
В матче 1/16 финала Кубка Германии Бавария на выезде победила Кельн со счетом 4:1. Благодаря этой виктории немецкий гранд продолжил свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 14 поединков во всех турнирах.
Таким образом, подопечные Венсана Компани превзошли достижение Милана, который в кампании 1992/93 выиграл 13 встреч подряд.
Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (14 матчей)
- Кубок Германии: Кельн – Бавария – 1:4
- Бундеслига: Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов: Бавария – Брюгге – 4:0
- Бундеслига: Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
- Бундеслига: Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов: Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига: Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига: Хоффенхайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов: Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига: Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига: Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии: Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига: Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии: Штутгарт – Бавария – 1:2
14 – FC Bayern have won their first 14 competitive matches this season – a new record for a club from the big five European leagues; no club from the Bundesliga, Premier League, Ligue 1, LaLiga or Serie A had started a season with this many competitive wins before. Immortalised. pic.twitter.com/8dBlZnN74s— OptaFranz (@OptaFranz) October 29, 2025
