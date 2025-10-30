ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции

Девушка футболист «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – Елизавета Кандыба – разместила видео с матча киевлян против «Шахтера» в рамках Кубка Украины.

Девушка смотрела матч в компании с возлюбленным и друзьями.

На видео показана радость после одного из голов динамовцев в ворота «горняков».

Примечательно, что матч компания смотрела на фан-секторе киевлян.

Волошин пропускал поединок из-за травмы.