Другие новости30 октября 2025, 02:50 |
418
1
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
Елизавета Кандыба и Назар Волошин чудесно провели время на трибунах
30 октября 2025, 02:50 |
418
Девушка футболист «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – Елизавета Кандыба – разместила видео с матча киевлян против «Шахтера» в рамках Кубка Украины.
Девушка смотрела матч в компании с возлюбленным и друзьями.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На видео показана радость после одного из голов динамовцев в ворота «горняков».
Примечательно, что матч компания смотрела на фан-секторе киевлян.
Волошин пропускал поединок из-за травмы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 октября 2025, 05:22 9
Об этом якобы сказал Климас
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Встреча пройдет 29 октября в 18:00
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Футбол | 30.10.2025, 01:40
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Бленуцца чёрт кричал??
Популярные новости
29.10.2025, 11:17 1
28.10.2025, 13:27 15
29.10.2025, 19:57 256
28.10.2025, 17:47 8
28.10.2025, 07:07 12
29.10.2025, 07:24 8
29.10.2025, 07:51 5
28.10.2025, 09:25