ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
Марина Кутепова провела очень хороший вечер с Александром Шовковским
Жена главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского – Марина Кутепова – поделилась кадрами победного вечера после матча против «Шахтера».
В своих сторис она показала, как поддерживала команду мужа прямо со стадиона. После финального свистка табло зафиксировало счёт 2:1 в пользу киевлян, и Марина не скрывала эмоций, подписав: «С победой!!!!».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Позже Кутепова опубликовала ещё одно фото – уже из дома. На столе: ужин с морепродуктами (улитки, овощи с соусом и мясом) и бутылка розового вина Château Romassan Domaines Ott 2023 – известного французского премиум-бренда.
Подпись к фото – «Вечер ну очень хороший» – ясно дала понять, что этот день для семьи Шовковских стал настоящим праздником после яркой победы «Динамо» в классическом противостоянии с «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Брентфорд с Ярмолюком поборются против горожан, канониры встретятся с Кристал Пэлас
Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча