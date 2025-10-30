ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером

Жена главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского – Марина Кутепова – поделилась кадрами победного вечера после матча против «Шахтера».

В своих сторис она показала, как поддерживала команду мужа прямо со стадиона. После финального свистка табло зафиксировало счёт 2:1 в пользу киевлян, и Марина не скрывала эмоций, подписав: «С победой!!!!».

Позже Кутепова опубликовала ещё одно фото – уже из дома. На столе: ужин с морепродуктами (улитки, овощи с соусом и мясом) и бутылка розового вина Château Romassan Domaines Ott 2023 – известного французского премиум-бренда.

Подпись к фото – «Вечер ну очень хороший» – ясно дала понять, что этот день для семьи Шовковских стал настоящим праздником после яркой победы «Динамо» в классическом противостоянии с «Шахтером».