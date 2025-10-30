Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У одного из лучших бомбардиров АПЛ – топ-ментор. Звезда из прошлого
Другие новости
30 октября 2025, 01:22 | Обновлено 30 октября 2025, 02:25
131
0

ФОТО. У одного из лучших бомбардиров АПЛ – топ-ментор. Звезда из прошлого

Вот почему Антуан Семеньо так хорош...

30 октября 2025, 01:22 | Обновлено 30 октября 2025, 02:25
131
0
ФОТО. У одного из лучших бомбардиров АПЛ – топ-ментор. Звезда из прошлого
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Звезда «Борнмута» Антуан Семеньо получает наставления от легенды африканского футбола – Асамоа Гьяна.

Бывший форвард «Сандерленда» взял Семеньо под свое крыло, помогает ему принимать правильные решения и развивать характер. Они тесно общаются последние полгода: Гьян регулярно смотрит его игры, дает советы и выступает старшим братом для нападающего.

По данным SunSport, Гьян рекомендует Семеньо не спешить с переходом, ведь он верит, что Антуан готов к вершине Премьер-лиги – нужно лишь выбрать правильный клуб.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Семеньо вырос, считая Гьяна своим кумиром, а теперь получает советы напрямую от рекордсмена по голам среди африканцев на ЧМ.

Интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» і «Ливерпуль», а новый контракт с «Борнмутом», подписанный летом, не остановит топ-клубы – он лишь повысил зарплату и рыночную стоимость форварда.

В этом сезоне Семеньо – один из лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Холанду. Его форма помогает «Борнмуту», который после победы над «Ноттингемом» поднялся на второе место и борется за еврокубки.

По теме:
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала как радовалась победе над Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался
Антуан Семеньо фото Борнмут Асамоа Гьян Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Ливерпуль Эрлинг Холанд
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 19:57 253
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер

Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29 октября 2025, 08:44 0
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть

Артем не планирует покидать «Рому»

С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Футбол | 30.10.2025, 01:15
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
С кем сыграют Ман Сити и Арсенал? Жеребьевка Кубка лиги: пары 1/4 финала
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29.10.2025, 20:23
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 8
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 9
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем