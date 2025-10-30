ФОТО. У одного из лучших бомбардиров АПЛ – топ-ментор. Звезда из прошлого

Звезда «Борнмута» Антуан Семеньо получает наставления от легенды африканского футбола – Асамоа Гьяна.

Бывший форвард «Сандерленда» взял Семеньо под свое крыло, помогает ему принимать правильные решения и развивать характер. Они тесно общаются последние полгода: Гьян регулярно смотрит его игры, дает советы и выступает старшим братом для нападающего.

По данным SunSport, Гьян рекомендует Семеньо не спешить с переходом, ведь он верит, что Антуан готов к вершине Премьер-лиги – нужно лишь выбрать правильный клуб.

Семеньо вырос, считая Гьяна своим кумиром, а теперь получает советы напрямую от рекордсмена по голам среди африканцев на ЧМ.

Интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» і «Ливерпуль», а новый контракт с «Борнмутом», подписанный летом, не остановит топ-клубы – он лишь повысил зарплату и рыночную стоимость форварда.

В этом сезоне Семеньо – один из лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Холанду. Его форма помогает «Борнмуту», который после победы над «Ноттингемом» поднялся на второе место и борется за еврокубки.